Trump hiányolja az Obama-kormányzat elleni nyomozást

2018. február 21. 21:47

Donald Trump amerikai elnök hiányolja az elődje, Barack Obama kormányzata elleni nyomozást az elnökválasztási folyamatba történt állítólagos orosz beavatkozás ügyében.

Trump Twitter-bejegyzésben tette fel a kérdést: "Ha minden orosz beavatkozás az Obama-kormányzat idején történt, egészen (2017.) január 20-ig, akkor ők miért nem alanyai a nyomozásnak? Miért nem folyik nyomozás a demokraták bűncselekményeiben? Kérdezzék meg Jeff Sessiont!" Az elnök elírta Sessions igazságügyi miniszter nevét, de pár perccel később, újabb mikroblog-bejegyzésben korrigálta a hibát.



Jeff Sessions korábban kivonta magát az igazságügyi minisztérium Oroszország vélt szerepével kapcsolatos valamennyi vizsgálatából, miután kiderült, hogy a szenátus igazságügyi bizottsága előtt nem pontosan számolt be az Egyesült Államokban akkreditált orosz nagykövettel a 2016-os elnökválasztási kampány idején folytatott kétszeri beszélgetéséről.



Donald Trump többször is nyilvánosan hangot adott elégedetlenségének Sessions visszavonulása miatt, s tavaly ősszel amerikai sajtóhírek még azt is meglebegtették, hogy az elnök megválna az igazságügyi minisztertől.



Amióta a múlt pénteken Rod Rosenstein, Sessions helyettese bejelentette, hogy Robert Mueller különleges vizsgálóbíró előterjesztése nyomán az igazságügyi tárca vádat emel 13 orosz állampolgár és 3 orosz szervezet ellen, mert bizonyítékaik szerint beavatkoztak a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba, Donald Trump többször is bírálta elődje, Barack Obama kormányát. Trump azt sugalmazta, hogy az orosz tevékenységre az Obama-kormányzat nem reagált. A republikánusokhoz közel álló rádiós személyiségek, köztük például Rush Limbaugh, - akinek napi műsorát több mint tízmilliónyian hallgatják - napok óta bejátsszák Barack Obamának az elnökválasztások előtti hetekben elhangzott beszédét, amelyben az akkori elnök leszögezte, hogy semmiféle beavatkozás a választási folyamatba nem lehetséges, a választás eredményét mindenkinek el kell majd fogadnia.



Obama elnök ugyanakkor elnöksége utolsó heteiben - válaszul az orosz beavatkozási kísérletekre - elrendelte két orosz diplomáciai épület bezárását az Egyesült Államokban. Joe Biden volt alelnök pedig a múlt hónapban egy interjúban azt állította, hogy Obama a 2016-os választási kampány idején szerette volna, ha a kongresszus vezető republikánusai felszólalnak a törvényhozásban az orosz beavatkozás ellen, ám Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője elhárította ezt.

MTI