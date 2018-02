Tusk: az intézményi kérdések lesznek a középpontban

2018. február 21. 21:51

Elsősorban az Európai Unió intézményi kérdéseiről, azon belül az esetleges reformokról, valamint a következő hétéves költségvetési keretről egyeztetnek pénteki informális csúcstalálkozójukon az uniós vezetők Brüsszelben - közölte Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke szerdán.

Az ülésen a brit miniszterelnök nem lesz jelen, csak az Egyesült Királyság tervezett uniós kilépése után bennmaradó tagországok állam- és kormányfői.



Tusk a résztvevőknek küldött meghívólevelében arról számolt be, hogy elsőként az Európai Parlament megváltozó összetételéről lesz szó. Kiemelte, az EP javaslata, melynek értelmében 751-ről 705-re csökkentenék a képviselők számát, figyelembe veszi a demográfiai változásokat, a fennmaradó helyeket pedig az EU jövőbeli bővítésére tarthatnák fenn. Hozzátette, már a jövő évi európai választások során kevesebb lehet a képviselői helyek száma.



A második napirendi pont a 2014-ben először kipróbált, úgynevezett csúcsjelölti rendszerrel kapcsolatos, amelynek keretében az európai pártok megnevezik a saját listavezetőiket, akiket az Európai Bizottság elnöki tisztségére jelölnek, és a parlament a legtöbb mandátumot szerző párt jelöltjének megválasztásáról szavaz elsőként.



Az uniós vezetők ezután azon javaslatról fognak tárgyalni, miszerint az EP-képviselők egy részét páneurópai listákról választanák meg. Ugyan a képviselő-testület nemrég ez ellen foglalt állást, Tusk szerint "a terv nem elvetendő, mindenképpen érdemes lesz megvitatni a 2024-es választásokat illetően".



A tájékoztatás szerint szó lesz még az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki tisztségének esetleges összevonásáról és az európai biztosok számáról is.



A következő főbb téma a 2020 és 2027 közötti hétéves időszakra vonatkozó keretköltségvetés. Tusk emlékeztetett rá, hogy korábban prioritásként határozták meg az illegális migráció megfékezését, az európai biztonság és védelem megerősítését, valamint az Erasmus-program finanszírozásának kibővítését. Rámutatott azonban, hogy az Egyesült Királyság kiválása miatt keletkező "költségvetési űr" kérdésével is foglalkozni kell.



"A tárgyalásokat több okból is gyorsabban kellene lefolytatni a megszokottnál. Mindenképp erre kell törekednünk, de realistának kell maradnunk" - húzta alá.

MTI