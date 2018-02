IDU - A jobbközép összefogásról is tárgyalt Novák Katalin

2018. február 21. 22:57

Az aktuális politikai kihívások értékeléséről, valamint a jobbközép pártok közötti összefogás erősítéséről volt szó a Nemzetközi Demokrata Unió (IDU) éves konferenciáján Madridban, ahol megválasztották a szövetség új elnökét is - összegezte a tanácskozás eredményeit Novák Katalin, Fidesz alelnök, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára az MTI-nek szerdán telefonon nyilatkozva.



A résztvevők által megfogalmazott kihívások közül Novák Katalin kiemelte a szélsőséges politikai erők térnyerését és a demográfiai problémákat.



Mint mondta, a konferencián felszólalva hangsúlyozta a nyílt, érthető beszéd és a határozott fellépés fontosságát a fenyegető jelenségekkel szemben, valamint azt, hogy "valóban azt képviseljük, amit a választóink fontosnak tartanak, és hogy ne távolodjon el a politikai elit a választóktól".



"Ezért is olyan kiemelten fontos számunkra a biztonságnak a kérdése, hogy a magyar emberek tudják, hogy Magyarország egy biztos pont, egy olyan biztonságos sziget ebben a változó és fenyegetett világban, ahol számíthatnak arra, hogy a jövőben is ezt a biztonságot fogjuk garantálni nekik" - fogalmazott az államtitkár.



Novák Katalin kitért arra, hogy az IDU tagpártjai védendő értéknek tekintik a családot. Európában a népességfogyást meg kell állítani, ennek a problémának a megoldását a magyar kormány a családpolitikában, a családok erősítésében látja - jegyezte meg.



Az Emmi államtitkára kétnapos madridi útján erről a témáról is megbeszélést folytatott Mario Garcés spanyol szociális és esélyegyenlőségi államtitkárral, mivel - mint mondta - mindkét ország számára hasonlóan fontos kérdés a fiatalok gyermekvállalási kedvének ösztönzése.



Kiemelte, hogy a spanyol kormánytag elsősorban a magyarországi bölcsődei rendszer fejlesztésének folyamatáról érdeklődött, és kérte a tapasztalatok részletes megosztását.



Emellett szót váltottak az elöregedő társadalom problémájának kezeléséről is. Ez a probléma Spanyolországban igen jelentős, mivel a világon itt az egyik legmagasabb a születéskor várható élettartam - tette hozzá.



A 63 ország 71 jobbközép pártját tömörítő Nemzetközi Demokrata Unió Stephen Harper volt kanadai miniszterelnököt választotta elnökévé a madridi konferencián tartott tisztújításon.

MTI