Melegrekord New Yorkban, hóviharok középnyugaton

2018. február 22. 00:18

Melegrekordot mértek szerdán New Yorkban, miközben az Egyesült Államok középnyugati tagállamaiban hóviharok dúlnak és tornádók pusztítanak.

Rekord meleget, 24,4 Celsius-fokot mértek szerdán délután New York Manhattan negyedében - jelentette be az amerikai Országos Meteorológiai Szolgálat.



Utoljára 1930-ban volt ilyen meleg február 21-én: akkor 20 Celsius-fok volt.



A meteorológusok szerint ez a tavaszias időjárás egész februárra rekord hőmérséklet, utoljára ugyanis 1985-ben mértek az év második hónapjában 23,88 Celsius-fokot.



A tavaszias időjárás az Egyesült Államok egész északkeleti partvidékére jellemző, miközben a középnyugati és déli államokban hóviharok dúlnak, jégeső zuhog, Texas északi vidékein pedig tornádók pusztítanak.



Viharzóna vonul végig a középnyugati szövetségi államokban, Oklahomában, Coloradóban, Kansasben, Missouriban, Iowában, Minnesotában, Észak-Dakotában és Wisconsinban. Áradnak a folyók Illinoisban, Indianában és Michiganben, mindenütt árvízriadót adtak ki a helyi kormányzók. Áradásra számítanak Arkansas és Texas államokban is.



A Nagy Tavak környékén havazik, vagy ónos eső esik, a Huron és a Michigan tavak környékének hídjait lezárták a forgalom elől.



Arkansas államban a meteorológusok előrejelzései szerint akár 10-15 centiméteres csapadék is várható.



Wisconsinban és Missouriban sok településen szüneteltetik az oktatást.

MTI