Még idén dönt saját felosztásáról az ETA

2018. február 22. 14:27

Saját maga feloszlatására készül az ETA (Baszk Haza és Szabadság) terrorszervezet - közölte csütörtökön a Gara című baszk napilap.

Az újság részleteket tett közzé az ETA vezetése által jegyzett dokumentumból, amely szerint három hónapja belső vitát kezdtek a szervezet működésének befejezéséről, és a tagság hamarosan szavazni fog erről. A döntés még nyár előtt várható.



"Feladatunk lezárni a fegyveres konfliktus időszakát (...), hogy minden erőnket a politikai folyamat fokozására fordítsuk" - idézte a lap a dokumentumot.



Ebben az ETA kitért arra is, hogy más módon kell folytatnia törekvéseit, méghozzá a radikális szeparatista baszk baloldali (izquierda abertzale) politikai mozgalom keretein belül, ami "sokkal hatékonyabbnak bizonyul a jelenlegi kihívásokkal szemben".



"A politikai oldalnak szüksége lesz mindenki erejére és lendületére" - írta a terrorcsoport vezetése, fontosnak nevezve, hogy az ETA teljes tagsága, valamint környezetük is csatlakozzon a politikai mozgalomhoz.



A független, szocialista baszk állam megteremtésért több mint 50 évig véres merényletekkel harcoló szervezet 858 ember haláláért tehető felelőssé.



A terrorszervezet tavaly jelentette be, hogy miután 2011-ben felhagytak a fegyveres harccal, megmaradt fegyvereiket átadják a hatóságoknak.



Az elrejtett fegyverarzenál lelőhelyeinek listáját a francia hatóságokhoz juttatták el, amelyek több tucat fegyvert, több száz kilogramm robbanóanyagot és lőszereket is lefoglaltak áprilisban Baszkföld francia részén.



A madridi kormány viszont közölte, hogy a terroristák ennek ellenére nem reménykedhetnek kedvező elbánásban vagy büntetlenségben, az ETA-nak pedig bocsánatot kellene kérnie, és azonnal fel kellene magát oszlatnia.

MTI