Vásárhely nem lehet az országos politika játékszere

2018. február 22. 17:52

Hódmezővásárhely nem lehet az országos politika játékszere, a város nem válhat a Soros szervezetek dél-magyarországi központjává - jelentette ki a Fidesz és a KDNP helyi elnöke csütörtökön az alföldi városban.

Bálint Gabriella, a KDNP elnöke sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a vasárnapi időközi polgármester-választáson független jelöltként induló Márki-Zay Péter az elmúlt napokban bemutatta, mire számíthatnak tőle a vásárhelyiek, ha bizalmat szavaznak neki: Budapesti politikai aktivistákat hívott a városba és Soros szervezetekkel figyelteti a polgármestert választó hódmezővásárhelyieket a szavazókörökben.



A kereszténydemokrata politikus szerint a független jelölt a hatalom érdekében kiszolgáltatja Hódmezővásárhelyt a magyar politikai élet legaljának, gátlástalanul segít minden zavaros hátterű politikai pártot és politikust, hogy lejárassák a várost, megnyissák Hódmezővásárhely kapuit a Soros szervezetek előtt.



Bálint Gabriella ezért arra kérte a hódmezővásárhelyieket, ne engedjék, hogy a város az országos politika játékszerévé és a Soros szervezetek dél-magyarországi központjává váljon.



A Fidesz városi szervezetét vezető Havasi Katalin kijelentette, Márki-Zay Péter Hódmezővásárhelyt ismét botrányvárossá tette. Az országos sajtó és a közösségi média tele van a várost becsmérlő és a vásárhelyieket sértő, megalázó véleményekkel. Az ellenzéki jelölt a kampányával csak a gyűlöletkeltést és a megosztást érte el - tette hozzá.



A politikus úgy látja, az országos sajtó ma Budapestről meg akarja megmondani, hogy, milyen polgármestert kell a vásárhelyieknek választaniuk. Márki-Zay Péter azzal tudott a címlapokra felkapaszkodni, hogy folyamatosan lejáratja Hódmezővásárhelyt, "miközben a választási fórumain azt helyezi kilátásba, hogy a város egyik felét lámpavasra fogja felkötni, ha nem ő nyer" - mondta.



A Fidesz vásárhelyi szervezete szerint rossz úton jár az, aki azzal akarja magát népszerűsíteni, hogy a közösségét lejáratja - közölte az elnök, aki ezért arra szólította föl Márki-Zay Pétert, hogy hagyja abba a város lejáratását és kérjen bocsánatot a hódmezővásárhelyiektől a kandeláberes beszéde miatt.



Márki-Zay Péter korábban az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: nem híve semmilyen erőszakos cselekménynek, ilyenre nem buzdított soha senkit, az ilyenektől "kimondottan félti" a mai politikai vezetést és az ország egészét. Kitért arra is: független jelöltként már indulásakor arra kérte az őt támogatni szándékozó országos politikai szerveződéseket, hogy ne jöjjenek Hódmezővásárhelyre kampányolni. Hozzátette: ezt be is tartották - egyedül a kormány miniszterei "vetették be" magukat a kampányba.

MTI