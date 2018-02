Időszaki Munkácsy-kiállítást terveznek Nyíregyházán

2018. február 22. 17:54

Munkácsy Mihály (1844-1900) festőművész műveiből nyílhat időszaki tárlat a múzeumok éjszakáján a nyíregyházi Jósa András Múzeumban.

A tervek szerint június 23-án Munkácsy - Magyarországon csak eddig korlátozottan kiállított - munkáiból 46 festményt és egy grafikát tekinthet meg a közönség - olvasható a nyírségi megyeszékhely közgyűlése által csütörtökön elfogadott, az idei kulturális nagyrendezvényekről szóló határozatban.



A különleges tárlat a fennállásának 150. évfordulóját ünneplő közgyűjtemény három illusztris kiállítótermében kapna helyet, ahol Munkácsy Mihály életútjával is megismerkedhetnek a látogatók. A kiállítást folyamatos attrakciókkal tennék a közönség számára érdekesebbé, a múzeum dísztermében pedig egy 19. századi szalont mutatnának be.



A múzeumok éjszakáján interaktív játékos kincskeresésekkel, tárgyalkotó foglalkozásokkal és érdekes előadásokkal is készül majd a múzeum, ahol a kulturális élmény mellett gasztronómiai különlegességekkel lepik meg a nagyközönséget.



Az elfogadott határozat szerint a múzeumi programsorozat mellett további hat nagyrendezvényt tartanak Nyíregyházán 2018-ban. Április 20-án rendezik meg a Helló Nyíregyháza! című tavaszköszöntő programsorozatot, május 18-án és 19-én Nyíregyháza újratelepítésére emlékező városnapokat, május 27-én pedig a városi gyereknapot.



A múzeumi rendezvényt követően augusztus 16. és 21. között tartják meg a 12. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivált, szeptember 22-én és 23-án a Tirpák Fesztivált és Pálinkanapot, a 2018-as rendezvények sorát pedig a november 24-től december 31-ig tartó évbúcsúztató programok zárják.



A határozat szerint a nagyrendezvények megvalósítására 37 millió forint keretösszeget határozott meg a város közgyűlése.

MTI