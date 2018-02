A Facebookon üzent brüsszeli útja előtt Orbán

2018. február 22. 21:29

A miniszterelnök Facebook-üzenetet küldött brüsszeli útja előtt, ahol miniszterelnöki csúcsot tartanak pénteken. Orbán Viktor megismételte: Magyarország nem követi Brüsszel bevándorlást támogató politikáját, ezért a magyar álláspont közvetítéséhez nem csak itthon, de külföldön is szövetségeseket keres.

Brüsszel szerint a migráció jó dolog, és azt támogatni kell. Magyarország viszont ezt egészen máshogy gondolja. A migrációval szemben Magyarországnak szövetségesekre van szüksége – nemcsak Magyarországon, de a nemzetközi színtéren is – emelte ki.

Emlékeztetett, hogy épp ezérttalálkozott Václáv Klaussal, Csehország korábbi államfőjével, aki nemrég mutatta be Miért lehet és hogyan kell megállítani a népvándorlás című könyvét Magyarországon is. Orbán az egyik erbíli keresztény püspökkel is találkozott, akiknek Magyarország segítséget ad, „bizonyítván, hogy a segítséget kell odavinni, nem pedig a bajt idehozni”.

Végül Magyarország egyik példaképével, Ausztrália külügyminiszter asszonyával is találkozott. Ausztrália köztudottan ellenzi a migrációt, megvédi a saját országát, a szuverenitás talaján áll, és bizonyítékot szolgáltat az egész világnak, de különösképpen Európának: a tengerpartszakaszokat is meg lehet védeni, ha az ember akarja – mondta a kormányfő.

„Itt az idő, indulunk Brüsszelbe. Hajrá, magyarok!” – zárta a miniszterelnök.

hirado.hu