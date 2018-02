Kormányzók összefogása a fegyvervásárlás szigorításáért

2018. február 22. 22:28

Négy amerikai szövetségi állam kormányzója összefog a fegyvervásárlás szigorítása érdekében.

New Jersey, New York, Connecticut és Rhode Island államok kormányzói csütörtökön úgy döntöttek, hogy nem várnak Washingtonra és a szövetségi törvényhozásra, hanem - a klímavédelem ügyében már bevált laza koalícióban - közösen hoznak intézkedéseket a fegyvervásárlás megszigorítására.



A négy kormányzó mindegyike - Phil Murphy, Andrew Cuomo, Dan Malloy és Gina Raimondo - demokrata párti politikus, és amikor tavaly Donald Trump elnök bejelentette, hogy Washington kivonul a párizsi klímaegyezményből, ugyanők hozták létre a már érvényben lévő klímavédelmi intézkedések megőrzésére a Klímavédelmi Szövetséget.



A kezdeményezés bejelentésekor Andrew Cuomo, New York állam kormányzója leszögezte: "inkább saját kezünkbe vesszük a dolgokat, mintsem arra várjunk, hogy a szövetségi kormány észhez térjen". Gina Raimondo, Rhode Island kormányzó-asszonya hozzátette: "a gyermekek Floridában és szerte az országban megmozdultak, és ez nem meglepő. Mi kényszerítettük őket erre, mert a megválasztott politikusok Washingtonban évek óta elhárították a feladatot".



A négy kormányzó megegyezett abban, hogy - a szövetségi ellenőrzési adatokon kívül - megosztják egymással információikat, az államhatárokon kívül is követik a megvásárolt fegyverek "útját", és regionális társulást hoznak létre, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, és közösen dolgozzanak ki oktatási intézményeket érintő javaslatokat.

MTI