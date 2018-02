Václav Klaus: Az Európai Unió gúzsba köti Európát

2018. február 22. 22:34

Bemutatták Václav Klaus volt cseh államfő és Jirí Weigllel közösen írt, népvándorlásról szóló könyvét. A cseh államfő könyvében megkülönbözteti az egyéni és a tömeges migrációt, és azt mondja, hogy ez utóbbi veszélyes az európai kultúrára. Az M1-nek adott exkluzív interjújában azt mondta: a migrációs válságot a nyugati politikai elit provokálta, szponzorálta és szervezte meg.

A tömeges bevándorlás meghatározó eseménye Európa legutóbbi évtizedének, az új évezred elején – mondta Václav Klaus az M1-nek adott exkluzív interjújában. Mint fogalmazott, aggasztó, mennyien félremagyarázzák a migráció kérdését, ezért is tartotta fontosnak, hogy egy kötetben elmagyarázzák az alapkérdéseket.

„A tömeges migráció a mi értelmezésünk szerint nem egy természetes folyamat, nem spontán alakul ki. A spontán folyamat az egyéni migráció. Egyének mindig is vándoroltak a történelem folyamán, de a tömeges vándorlások nagyon ritkák, és azokat mindig valaki, vagy valami váltotta ki – nem is csak kiváltotta, hanem meg is szervezte” – fogalmazott a volt cseh államfő.

Hangsúlyozta: a migráció igen komoly veszélyt jelent az európai társadalomra, az európai kultúrára, illetve az európai hagyományokra.

A kelet-európaiak sokat tanultak a kommunizmusból

Mint mondta, Nyugat-Európa maga is megosztott, legalább olyan mélyen, mint amilyen mély a kelet-nyugati megosztottság.

„Ha pedig azt nézzük, hogy miért is tekint eltérően Kelet- és Nyugat-Európa a tömeges bevándorlásra, akkor ennek az oka a kommunista múlt emléke, amely több, mint négy évtizeden át tartott” – húzta alá.

Václav Klaus szerint ezek nem pusztán elvesztegetett évek voltak, hiszen a kelet-európaiak sokat tanultak ez idő alatt.

„A nyugatiak naivak. Sok mindent nem értenek, amit mi megéltünk” – húzta alá.

Őrült kísérlet

Hangsúlyozta, hogy a kommunizmus egyfajta őrült társadalmi kísérlet volt több százezer, millió emberrel, ahogyan a modern multikulturalizmus is egyfajta kísérlet.

A tömeges bevándorlásnak szerinte két oldala van. Az egyik oldal a kínálat, hiszen kell valamiféle forrás, amely kínálatot teremt migránsokból. És ilyen mindig adódik: háborúk, humanitárius katasztrófák, gazdasági nehézségek Afrikában, a Közel-Keleten vagy Nyugat-Ázsiában. És ahogy bármely termék előállításánál – folytatta a volt cseh államfő –, legyen az egy nyakkendő vagy egy cipő, a kínálati oldal mellett meg kell jelenni a keresletnek is.

„Ha nincs kereslet, senki nem veszi meg a nyakkendőket vagy a cipőket. A tömeges bevándorlás esetében is amellett, hogy megjelenik a migránsok kínálata, meg kell hogy jelenjen a kereslet is. A mi véleményünk szerint ezt a keresletet az európai politikai elit jelenítette meg. Éppen ezért gondoljuk úgy, hogy ők személyesen is felelősek mindazért, ami bekövetkezett” – fogalmazott Václav Klaus.

Nincs elit Európában

Úgy vélte, valós politikai elit manapság nincs Európában.

„Ebben a tekintetben az egyetlen kivétel az önök miniszterelnöke, aki egy különleges személyiség, akinek határozott álláspontja van, és aki képes és hajlandó kifejezni azt, és hajlandó harcolni is érte, még akkor is, ha az európai politikusok túlnyomó többsége ellene van” – húzta alá.

A volt cseh államfő szerint az európai politikusok többsége gyenge, nincsenek önálló gondolataik, velük Európának nincs jövője.

„Az egyetlen esélyünk, hogy most is azt tegyük, amit akkor tettünk, amikor összeomlott a kommunizmus. Forradalmat csináltunk” – mondta. Kiemelte: már akkor, amikor beléptek az unióba azt mondta, meg kell csinálni az EU bársonyos forradalmát.

Úgy vélte, az Európai Unió gúzsba köti Európát.

„Ez az őrült bevándorlási válság, amelyet a nyugati politikai elit provokált, szponzorált és szervezett, összehozta a visegrádi országokat. Most közelebb vannak egymáshoz, mint bármikor az elmúlt huszonöt évben. Remélem, ez sokáig kitart. De nem vagyok igazán optimista e tekintetben, és tartok attól, hogy ilyen szempontból a visegrádi országok nem egyformák. Önkritikusan azt mondanám, hogy a leggyengébb láncszem a visegrádi csoportban Csehország. Úgy gondolom, hogy Lengyelország és különösen Magyarország álláspontja ebben a tekintetben határozottabb, mint Csehországé. Nagyon szeretném, ha a cseh politikusok mindenben osztanák Orbán úr vagy Kaczynski úr álláspontját” – húzta alá Václav Klaus.

hirado.hu - M1