Gulyás Márton anarchistáit hívta Márki-Zay Vásárhelyre

2018. február 22. 23:51

Márki-Zay Péter aktivistáiként valójában Gulyás Márton brigádja, épületrongálók, anarchisták és agitátorok fognak beülni a szavazóbizottságokba Hódmezővásárhelyen – írja a vasarhely24.hu alapján az Origo.. Mint hozzáteszik, a helyi bizottsági tagokon kívül majdnem harminc Budapestről importált agitátorral erősíti kampányát a polgármesterjelölt.

Felidézik, hogy szerdán került sor a szavazószámláló bizottsági tagok „utolsó csoportjának„ eskütételére és oktatására. Bár Márki-Zay Péter polgármesterjelölt határozottan cáfolta, hogy hívására Gulyás Márton Vásárhelyre jönne vasárnap, a Mérce megírta, Márki-Zay Péter hetven helyi delegáltján kívül Budapestről, a Közös Ország Mozgalom aktivistái közül érkeznek majd harmincan Vásárhelyre.Időközben kiderült, a polgármesterjelölt már egy hónapja lepaktált Gulyás Mártonékkal.

A vasarhely24.hu arról is ír, olvasóik több hírhedt figurát is felismertek a Budapestről leküldött brigád tagjai között. Így például Kiszely Tibort, aki Gulyás Mártonnal festegette össze nemrégiben a Számvevőszék épületét,vagy a Közös Ország Mozgalom budapesti koordinátorát, Facebook-oldaluk kezelőjét, Tartó Leventét. Márki-Zay importált agitátorai között van Igaz Katalin is, aki korábban még az LMP III. kerületi önkormányzati képviselőjelöltje volt.

vasarhely24.hu - Origo