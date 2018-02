Az EU meghosszabbította a fehérorosz szankciókat

2018. február 23. 17:27

Az Európai Unió további egy évvel meghosszabbította a Fehéroroszországgal szemben bevezetett fegyverembargót és négy fehérorosz állampolgár ellen hozott szankciókat.

Az uniós korlátozó intézkedések a fegyverembargó mellett magukba foglalják a belső elnyomás céljára használható áruk, valamint bizonyos sporteszközök, egyebek mellett sportpisztolyok bevitelét is.



A négy fehérorosz állampolgárral szemben hozott intézkedések pénzeszközök befagyasztását és uniós beutazási tilalmat foglalnak magukba. Az uniós szankciós listára tett négy ember két ellenzéki politikus, egy üzletember és egy újságíró 1999-ben és 2000-ben történt eltűnésének ügyében érintett.



Az Európai Unió Fehéroroszországgal kapcsolatban 170 ember és négy vállalat ellen először 2004-ben vezetett be korlátozó intézkedéseket a fent említett négy személy eltűnése miatt. Később további korlátozó intézkedéseket fogadtak el a nemzetközi választási normák és a nemzetközi emberi jogok megsértése, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék mozgásterének visszaszorítása miatt is. A szankciók listáját 2011-ben egészítették ki a fegyverembargóval. 2016 februárjában az unió úgy döntött, hogy megszünteti a korlátozó intézkedések jelentős részét, csak a fegyverembargót és a négy ember elleni szankciókat tartja fent.

MTI