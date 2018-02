LMP: a kormányzat csak üzletet lát az egészségügyben

2018. február 23. 17:44

Az LMP szerint a kormányzat számára az egészségügyben fontosabb az üzlet mint a betegek, a felelőtlen döntések pedig már az emberek életét veszélyeztetik. Az ellenzéki párt megszüntetné a "kézi vezérlést" az ellátásban, minősítési rendszert vezetne be az intézményekben, és visszaadná a kórházak menedzsmentjének önállóságát, de a felelősségét is.

Demeter Márta országgyűlési képviselő Ábrahám Júliával, a párt országos elnökségi tagjával pénteken a budapesti Bajcsy-Zsilinszky kórház előtt tartott sajtótájékoztatót, hogy így hívja fel a figyelmet az intézményben zajló állapotokra, amely szerintük a súlyos kormányzati tévedések lenyomata.



Ahogy Demeter Márta kőbányai képviselőjelölt ismertette, egy kormányközeli cég nyerte az Állami Egészségügyi Ellátó Központ diagnosztikai tenderét, amely azonban egy a kórház udvarán álló kamionban nyújtja a szolgáltatást. Számos beteget itt nem is tudnak megvizsgálni, őket a XIII. kerületbe szállítják CT-, MR- vagy csontsűrűség-vizsgálatra.



Demeter Márta szerint az ellátóközpont úgy írta ki a tendert, hogy annak az érdemi szolgáltatásra képes vállalkozók nem tudtak megfelelni. Kifogásolta, hogy sem a kerületi önkormányzat, sem a kormány nem tesz semmit az "áldatlan állapot" megszüntetése érdekében.



Ábrahám Júlia pártja egészségügyi programját ismertette: az LMP megszüntetné a "politikai kézi vezérlést", a központosítást, a kórházi vezetőket felelőssé tennék az intézményük szakmai színvonaláért, gazdálkodásáért vagy éppen a kórházi fertőzésekért.



Olyan nemzetközi minősítési rendszert vezetnének be, amely a dolgozókat, a kórházi munkát minősítené, és amelyben a betegek elégedettségi adatai is megjelennének - folytatta Ábrahám Júlia. Emellett 50 százalékos béremelés ígért és átláthatóságot minden közbeszerzés esetében.



Kijelentette: jelenleg a politika dönti el, kiből lesz kórházigazgató, ki kapja a beszerzéseket, vagyis a pártállami lojalitás és a Fidesz-közeli vállalkozók érdekei az elsődlegesek szerinte.

Demeter Márta, az LMP országgyűlési képviselője (j) és Ábrahám Júlia, az LMP országos elnökségi tagja sajtótájékoztatót tart a magyar egészségüggyel kapcsolatban a Bajcsy-Zsilinszky Kórház előtt 2018. február 23-án. MTI Fotó: Illyés Tibor



MTI