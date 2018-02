NB1 - Rangadóval kezdődik a tavasz

2018. február 23. 21:42

A listavezető Ferencváros és a címvédő Budapest Honvéd összecsapása lesz a csúcspont a labdarúgó OTP Bank Liga tavaszi szezonjának szombati nyitányán, a 20. forduló rangadója 19.30 órakor kezdődik.

A két csapatnál nem volt nagy a játékosmozgás a holtszezonban, igaz, a zöld-fehérek ghánai légiósa, Joseph Paintsil állandó témát szolgáltatott a médiának azzal, hogy csak hosszas huzavona után tért vissza Thomas Doll együtteséhez. A kerethez szintén csatlakozott, vagyis visszatért Nagy Dominik, a válogatott középpályás rövid lengyelországi légióskodás után lett újra a fővárosiak játékosa.



A Honvéd a Ferencvárossal ellentétben már tétmérkőzéssel a lábában érkezik a Groupama Arénába: a kispestiek a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének első felvonásán, szerdán 2-0-ás vezetésről, két hajrában kapott góllal 2-2-es döntetlent játszottak a másodosztályú Siófok vendégeként.



A Ferencváros mögött három pont lemaradással második Videoton a tavaly meglepetésre bronzérmes, idén azon minden bizonnyal a kiesés ellen harcoló Vasast látja vendégül. A fehérvári klub az átigazolási szezonban az elmúlt évek egyik legváratlanabb szerződését jelentette be azzal, hogy megszerezte a 34 éves Huszti Szabolcsot: az 51-szeres válogatott futballista 13 év légiósélet után tért haza Magyarországra.



Az őszt a Haladás zárta a legjobb formában, úgy vonult pihenőre, hogy előtte a Videotont, a Ferencvárost és a Puskás Akadémiát is legyőzte, s ezzel elmozdult a kieső helyről. A vasi csapat most az Újpest vendége lesz.



A harmadik helyen álló Debrecen megyei riválisát, a Balmazújvárost fogadja, a Diósgyőr Paksra látogat, míg a sereghajtó Mezőkövesd a Puskás Akadémia ellen lép pályára otthon.



A találkozókat új időpontokban rendezik, az általános kezdés 17 óra, míg a Ferencváros-Honvéd rangadóra 19.30 órától kerül sor.



OTP Bank Liga, 20. forduló:

szombat:



Videoton FC-Vasas, Felcsút 17.00, v.: Szabó Zs.

Mezőkövesd Zsóry FC-Puskás Akadémia 17.00, v.: Berke

Debreceni VSC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 17.00, v.: Erdős

Paksi FC-Diósgyőri VTK 17.00, v.: Solymosi

Újpest FC-Swietelsky Haladás 17.00, v.: Kassai

Ferencváros-Budapest Honvéd 19.30, v.: Iványi



A tabella:



1. Ferencvárosi TC 19 12 5 2 38-17 41 pont

2. Videoton FC 19 11 5 3 41-22 38

3. Debreceni VSC 19 9 4 6 34-23 31

4. Budapest Honvéd 19 8 4 7 31-30 28

5. Újpest FC 19 6 8 5 26-25 26

6. Diósgyőri VTK 19 7 4 8 32-30 25

7. Paksi FC 19 6 6 7 27-30 24

8. Puskás Akadémia 19 6 5 8 26-31 23

9. Vasas FC 19 6 3 10 24-37 21

10. Swietelsky Haladás 19 6 2 11 19-33 20

11. Balmaz Kamilla 19 4 7 8 24-28 19

12. Mezőkövesd Zsóry FC 19 3 7 9 20-36 16

MTI