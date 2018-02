Szibériai hideg jön: a szervezetet is megviselheti

2018. február 23. 22:24

Éjszakánként akár mínusz 20 fok is lehet a következő napokban, de napközben is fagyos, szeles időre készülhetünk. A kemény hideg az emberi szervezetet is megviseli, figyelnünk kell a folyadékpótlásra és immunrendszerünk védelmére.

Szombaton napközben még fagypont felett lesz a hőmérséklet Magyarországon, ezt követően azonban néhány napig extrém, már-már szibériai hidegre számíthatunk országszerte. A meteorológiai előrejelzések szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet –4, –6 Celsius-fok körül alakul, éjszaka viszont egyes helyeken akár –20 fok is lehet.

Tóth Tamás meteorológus szerint a szél is feltámad, így a hőérzet lényegesen alacsonyabb lehet. Erőteljesebb, 50 km/órás szélben, akár –20 foknak is érezhetjük a –5 körüli hőmérsékletet. A szakember elmondta, a tél mélypontját jelentő időszakra készülhetünk, az extrém hideget egy különleges meteorológiai jelenség okozza.



Az extrém hideg miatt vörös kód riasztást adott ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. Czibere Károly elmondta, az ilyenkor szokásos eljárásrend szerint a hajléktalanokat segítő szervezetek mellett szükség esetén a bentlakásos intézményeknek is meg kell nyitniuk kapuikat a rászorulók előtt.

A most érkező nagy hideg elsősorban azért veszélyes, mert meglehetősen későn, február végén érkezik – mondta a Híradó.hu megkeresésére Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója. A szakember szerint például a mezőgazdaság súlyos károkat szenvedhet el amiatt, hogy a korábbi enyhébb időjárást most kemény fagy követi.

Január végén olyan enyhe volt az idő, hogy egyes fák már rügyezni kezdtek, volt, ahol már a szőlőt is elkezdték metszeni, sőt, néhány napja már az első gólya is visszatért. Az érzékenyebb növényeket tehát várhatóan komolyabban megviseli majd a fagy – mondta Pintér Ferenc.

Hozzátette, a hirtelen hideg az emberi szervezetre is komoly hatással lehet. Elsősorban a szív- és keringési zavarokkal vagy az ízületi problémákkal küszködőkre. Rendkívül fontos a folyadékpótlás, hiszen a hidegben fokozottabb a folyadékvesztés, és gondoskodnunk kell az immunrendszerünk erősítéséről is – mondta Pintér Ferenc.

hirado.hu