Kedden kezdődik a Régizene Fesztivál a Müpában

2018. február 24. 13:12

Jean-Philippe Rameau A gáláns indiák című darabjával veszi kezdetét kedden a Régizene Fesztivál a Müpában, ahol március 11-ig nem mindennapi koncerteket hallhat a közönség a 17-18. század zenés színpadának világából.

A Müpa közönsége sok éve kísérheti figyelemmel Vashegyi György missziós tevékenységét, a francia barokk repertoár és ezen belül Rameau színpadi műveinek meghódítását, amelynek legújabb állomása a zeneszerző egyik legsikeresebb, 1735-ben Párizsban bemutatott operabalettje, A gáláns indiák lesz, amelyet a Versailles-i Barokk Zenei Központtal (CMBV) együttműködésben visznek színre Budapesten - írják a Müpa honlapján.



A négy felvonásból álló cselekmény négy különálló történetet mutat be, valamennyi távoli és különleges környezetbe kalauzolja a nézőt és a hallgatót: az Oszmán Birodalomba, a perui inkák közé, Perzsiába és az amerikai indiánok földjére. A kedden látható előadás a darab 1761-ben bemutatott verziója, amelyben a prológust három felvonás követi a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar előadásában, Vashegyi György vezényletével. A koncert előtt az Üvegteremben műismertető előadás lesz a darabról.



Március 2-án Bali János, Bánfi Balázs, Kecskeméti László, Laurán Apolka és Valóczki-Bánfi Éva ad furulyakoncertet Cipriano Consort címmel, a zenészek négy- és ötszólamú dalokat, chansonokat, madrigálokat és motettákat adnak elő.



A Fesztivál Színházba március 4-én elsősorban a 10-14 év közötti közönséget várják A szerelmes királynő című előadásra. A műhelykoncertek bepillantást engednek a próbák mindennapjaiba és az elhangzó utasítások, magyarázatok, az egyes részletek többszöri eljátszása, gyakorlása által a zenei folyamatokba. A hangverseny második részében az addig megismert zeneművek részleteit összefüggő színpadi előadásban mutatják be a művészek. Az előadás Henry Purcell Dido és Aeneas című darabját dolgozza fel, vezényel Dinya Dávid, közreműködik a Simplicissimus Kamaraegyüttes, a Discantus Énekegyüttes és a Coincidance Tánctársulat.



Az Úrhatnám polgárok - La lumiere comique című előadáson olyan ismert Moliére-vígjátékok elevenednek meg, mint Az úrhatnám polgár, A szerelem mint orvos, a Dandin György, avagy A megcsúfolt férj, A képzelt beteg vagy A kénytelen házasság. A koncerten Rodica Vica szoprán és a Musica Ricercata közreműködésével Rameau kifinomult zenéje is megszólal.



Monteverdi Orfeója a korai barokk operák igazi örökzöldje, amelyet március 10-én két világsztár, Roberto Villazón és Baráth Emőke főszereplésével hallhat a közönség, a Freiburgi Barokk Zenekar március 11-i programja pedig a mindössze 26 évet élt Giovanni Battista Pergolesit állítja középpontba.

MTI