Fazekas: a Fidesz-KDNP kiáll a magyar gazdák mellett

2018. február 24. 13:22

A Fidesz-KDNP-nek kiemelten fontos a vidéki gazdatársadalom erősödése, a családi gazdaságok segítése és az ellenük irányuló támadások visszaverése - jelentette ki a földművelésügyi miniszter szombaton Tiszafüreden.

A miniszter ezzel arra utalt, hogy Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje azt ígérte, kormányra kerülésük esetén az összes állami földbérleti szerződést felülvizsgálják, valamint visszaveszik "a spekulációs célból megvásárolt" állami területeket.



Fazekas Sándor a gazdafóruma előtti sajtótájékoztatón azt mondta: Karácsony Gergely és Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese államosítást akar, "példátlan támadást" intéztek a magyar gazdatársadalom ellen.



Olyan emberektől akarják elvenni törvényesen megszerzett tulajdonukat, akik azt árverésen, közjegyző előtt folytatott eljárásban vásárolták, megdolgoztak érte - tette hozzá a miniszter.



Az ötvenes éveket idéző, "kommunista ízű kirohanást" a leghatározottabban vissza kell utasítani - hangsúlyozta, hozzátéve: bízik abban, hogy a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, az agrárgazdasági kamara és a kormány együtt képes lesz megvédeni a földértékesítési, földhaszonbérleti eredményeket.



Fazekas Sándor felhívta a figyelmet az MSZP programjában szereplő "kényszerkollektivizálásra", azt mondta, abban úgy fogalmaznak, hogy "szövetkezeteket kell létrehozni, szövetkezni kell". Hozzátette: a földművelésügyi minisztérium, a kormány támogatja a gazdák szövetkezését, de kizárólag önkéntes alapon.



Emlékeztetve arra, hogy Gőgös Zoltán az MSZP-SZDSZ-es kormányzás idején államtitkár volt, azt mondta, Gőgös Zoltán "közreműködött a hazai cukorgyárak bezárásában", tízezer hektár szőlő kivágásában, hús-és tejüzemek bezárásában, és ennek következtében vidéken "hihetetlen munkanélküliség" alakult ki.



Fazekas Sándor azt mondta: mostanra a mezőgazdaságban hetvenezer új munkahely jött létre, és egyre több az olyan hiányszakma az élelmiszer- és mezőgazdaságban, ahol várják a "dolgos munkáskezeket". Hozzátette: bízik abban, hogy a következő években több tízezer, akár ötvenezer új munkahely jöhet létre a mezőgazdaságban és kapcsolódó területein.



Kitért arra is, hogy a minőségi haltermelést szolgálja a "minőségi magyar hal" védjegy, és megemlítette, hogy csökkent a hal áfája is.



Kiemelte: tiszafüredi kezdeményezés a tiszai halászlé hungarikummá nyilvánítása. Elmondta: javasolja a Tisza mellett "halászcsárda-útvonal", tematikus-turisztikai-gasztronómai útvonal kijelölését a tiszai halászlevet készítő éttermek, vendéglátóhelyek bevonásával.



Szólt arról, hogy a Természet Operaháza Tisza-tavi fesztivál új minőséget jelent a Tisza-tavi turizmusban.



Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, fideszes országgyűlési képviselőjelölt a sajtótájékoztatón elmondta: Tiszafüreden tavaly 40 ezerre nőtt a vendégéjszakák száma a 2016. évi 37 ezerről.



Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere (Fidesz-KDNP) elmondta: egyre több, minőségi szálláshely épül a városban, javul a közintézmények állapota a TOP-os pályázatoknak köszönhetően.



Hamarosan új egészségügyi rendelő és csaknem 200 millió forintból új piaccsarnok is létesül.

MTI