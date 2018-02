MSZP-Párbeszéd: fel kell számolni "a rezsiválságot"

2018. február 24. 15:07

Az MSZP-Párbeszéd szerint fel kell számolni Magyarországon "a rezsiválságot", ezért a többi között sávos hatósági földgázárat kell bevezetni, amely a két ellenzéki párt javaslata szerint elsősorban a kisfogyasztókat segítené.

Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, a Párbeszéd társelnöke szombaton Budapesten sajtótájékoztatón javaslataik között említette, hogy az átlagfogyasztásig 30 százalékkal csökkentenék a gáz, 10-10 százalékkal pedig az áram és a távhő árát. Jelképes áron biztosítanák a mindennapi életvitelhez szükséges ivóvizet, vezetékes energiát, a kikapcsolt fogyasztókat ingyenesen kapcsolnák vissza, energiahatékonysági programot indítanának és növelnék a szociális tűzifaprogram támogatását - ismertette.



A politikus úgy értékelt, hogy Magyarországon rezsiválság van, amelyet meg kell szüntetni.



A javasolt intézkedéseket azonnal meg kellene tennie a kormánynak. Ha a kormány nem lép, akkor az egy újabb nagyon nyomós indok minden változást akaró polgárnak, hogy április 8-án a változás szövetségét támogassa - hangoztatta.



Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy 2013. január 1-je óta a Fidesz 70 ezer forintot húzott ki a magyar családok zsebéből azzal, hogy drágábban adta a földgázt, mint amennyiért a magyar földgázkereskedő megvásárolta.



Számításaik szerint a jövő héten várható extrém hideg miatt a mostani gázárakkal a Fidesz kétezer forintot vesz ki a magyar emberek zsebéből.



Kitért arra is, hogy 2010 óta 167 ezer háztartást kapcsoltak ki a gáz-, és csaknem 20 ezret az áramszolgáltatásból. 2010 óta 33 százalékkal nőtt a tűzifa, 43 százalékkal a brikett ára - mondta.



Hozzátette: a Magyar Szociális Fórum adatai szerint ezen a télen eddig már 149 ember fagyott meg az országban, 70 ember a saját fűtetlen lakásában.



Az MSZP frakcióvezetője kérdésekre részletezte javaslataikat. Elmondta, hogy minden fogyasztási kategóriában 30 százalékkal csökkenne a gázár, a Fidesz módszerével ellenben a nagyfogyasztók takarítják meg a legtöbbet.



A jelképes árú szolgáltatásról közölte, mivel a piaci viszonyok megengedik, a 30 százalékos árcsökkentés után az alapszolgáltatásnak nem lenne díja. A kiosztott sajtóanyag szerint az alapszolgáltatás 1 köbméter vizet, 15 köbméter földgázt és 30 kilowattóra áramot jelentene fejenként havonta.



Tóth Bertalan azt mondta, ez a költségvetésnek nem kerülne semmibe, mert állami tulajdonban van a földgázkereskedő és a nemzeti közműszolgáltató. A cégeknek annyiba kerülne az árcsökkentést, amennyit most a földgázkereskedő megtakarít az olcsó árakon; 2016-ban ez 50 milliárd forint volt - részletezte.



Kérdésre a frakcióvezető összevetette javaslataikat a Demokratikus Koalíció (DK) kezdeményezésével, amely szerint ingyenessé kell tenni a minimális gáz-, víz- és áramfogyasztást. Tóth Bertalan úgy értékelt, a DK kezdeményezése jó, de nem elég, mert a DK háztartásonként adna kedvezményt, az MSZP viszont személyenként. Felhívta a figyelmet, hogy ezen kívül az MSZP-nek több javaslata is van ezen közszolgáltatásokkal kapcsolatban. Szerinte a szocialisták javaslata fenntarthatóbb és sokkal igazságosabb.



A Fidesz általában úgy reagál - vetették fel -, hogy a szocialisták korábban többször is emelték a gáz árát. Tóth Bertalan erre azt mondta, korábban a világpiacon emelkedett az energiahordozók ára, ezért Magyarországon is nőtt az ár. A Fidesz 2010-től 2012-ig emelte a gáz árát, majd azt követően kezdte csökkenteni - mondta. Szerinte a Fidesz sem tett mást, mint az előző kormányok: a beszerzési árnak megfelelően növelte a gáz árát, majd elkezdte csökkenteni, miután mérséklődött a világpiaci ár, csak a Fidesz ezt becsomagolta egy "rezsicsökkentéses csomagolópapírba".



A Czeglédy Csaba országgyűlési képviselő-jelöltségével kapcsolatos kérdésre a szocialista politikus azt mondta, Czeglédy Csaba már korábban felfüggesztette párttagságát. A pártalapszabály szerint azonban ha egy párttag az MSZP jelöltjével szemben indul, annak automatikusan megszűnik a párttagsága; ennek megállapítása a helyi szervezet feladata - részletezte.



Arra a kérdésre, hogyan értékelik, hogy csak Magyarország nem vesz részt Emmanuel Macron francia elnök európai konzultációjában, Karácsony Gergely úgy válaszolt: Magyarországnak egyfajta szájhős kormánya van, a nemzeti érdekekre hivatkozik folyamatosan, de a nemzeti érdekeket rombolja, amikor kimarad minden uniós reformgondolkodásból. Az MSZP-Párbeszéd elkötelezett az ország uniós tagsága mellett, amelynek valódi tagságnak kell lennie: nemcsak arról kell szólnia, hogy elfogadjuk a pénzt, hanem hogy közösen építjük a közösséget - mondta.



Magyarország egységes, erős EU-ban érdekelt, de a magyar kormány politikája a kétsebességes Európát fogja kiprovokálni - közölte.

MTI