Rendbírsággal sújtották a Dózsa György úti gázolót

2018. február 24. 23:49

Meghosszabbította a Budai Központi Kerületi Bíróság a házi őrizetét szombaton annak a férfinak, aki tavaly kábítószer hatása alatt halálos közúti balesetet okozott a fővárosban, a XIII. kerületi Dózsa György úton, és a házi őrizet szabályainak megsértése miatt rendbírsággal sújtotta.

A Fővárosi Törvényszék az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a Budai Központi Kerületi Bíróság szombaton elutasította az ügyész M. R. előzetes letartóztatásának elrendelésére irányuló indítványát, és elrendelte a gyanúsított házi őrizetét, melynek betartását nyomkövető alkalmazásával kell ellenőrizni. A bíróság 50 ezer forint rendbírság megfizetésére kötelezte a gyanúsítottat a házi őrizet szabályainak megszegése miatt.



Tavaly májusban egy ember meghalt, kettő súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett hétfőn, amikor két karambolozó autó egyike buszmegállóba csapódott a fővárosban, a Dózsa György út és a Kassák Lajos utca kereszteződésében.



A törvényszéki közlemény szerint az ügyész szombaton a szökés és a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelését, míg a védő annak elutasítását és rendbírság kiszabását kérte.



A bíróság a gyanúsítottal szemben továbbra is megalapozottnak találta a 2015. június 9-én elkövetett közúti veszélyeztetés, garázdaság és könnyű testi sértés, valamint a 2017. május 15-én elkövetett halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségét és a kábítószer fogyasztásának gyanúját.



A bíróság megállapította: mivel a gyanúsítottal szemben a korábban folyamatban lévő eljárásban, a tavaly májusban elkövetett bűncselekmény miatt újabb eljárás indult, a kényszerintézkedés alkalmazásának feltételei fennállnak.



A végzés szerint a gyanúsított többszörösen büntetett előéletű, többször marasztalták el közlekedési szabálysértés miatt is. A terhére rótt bűncselekményeit másik büntetőeljárás hatálya alatt követte el, ezért az indoklás szerint fennáll a bűnismétlés veszélye is.



A bíróság megállapította, hogy a gyanúsított megszegte a házi őrizet szabályait, amikor az engedélyezett orvosi kezelésről hazafelé tartva bement egy bevásárlóközpont éttermébe, miközben a kocsiban kellett volna maradnia, amíg az az ember, aki őt gépkocsival az orvosi kezelésre vitte, bement a bevásárlóközpontba az ügyeit elintézni.



Ennek a szabályszegésnek a súlya azonban nem volt olyan mértékű a bíróság szerint, amely indokolta volna az ügyészi indítvány szerinti előzetes letartóztatás elrendelését.



A házi őrizet az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, legfeljebb 2018. március 24-ig tart.

MTI