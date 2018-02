Berzsenyi Dániel felújított síremlékét avatták fel Niklán

2018. február 24. 23:55

Halálának 182. évfordulóján avatták fel és koszorúzták meg a Somogy megyei Niklán szombaton a település egykori polgára, Berzsenyi Dániel síremlékét.

Az 1776-ban a Vas megyei Egyházashetyén született költőről Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke a megemlékezésen azt mondta: felnőtt éveiben a niklai birtokai irányítása mellett elmélyülten foglalkozott az irodalommal. Ennek eredményeként mintegy 600 oldalnyi vers és értekező próza maradt ránk.



"Berzsenyi versei fölött töprengve valóban lehet olyan érzésünk, mintha ez a költészet egyenesen ebből a szelíd, idilli dunántúli tájból nőtt volna ki". A Berzsenyire olyannyira jellemző mélabú, "de ezzel együtt a szenvedélyes, tüzes nekibuzdulások, a hazáért való aggodalom és a magány keresése" adják ennek a páratlan költészetnek az esszenciáját - jellemezte az írószövetség elnöke.



Szakály Sándor történész, a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság elnökeként idézte fel, hogy néhány éve Boross Péterrel, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökével közösen kezdeményezték a leromlott állapotú, védetté nyilvánított niklai síremlék helyreállítását.



A költő Nemcsak Niklának, Somogynak, Egyházashetyének jelent sokat, hanem az országnak is, "mindazoknak, akiknek a magyarság, az irodalom, a kultúra jelent valamit". A megújult síremlék akár zarándokhely is lehet, talán nem lenne haszontalan, ha minden somogyi diák életében egyszer legalább eljutna Niklára, és megtekintené az emlékházat, a könyvtárat és a síremléket - vélekedett Szakály Sándor.



Az avatáson és koszorúzáson részt vevő Móring József Attila, fideszes országgyűlési képviselő, Somogy megyei fejlesztési biztos szerint nem csak a somogyiaknak, de talán minden magyar diáknak érdemes lenne felkeresnie Berzsenyi egykori települését. "Büszkének kell lennünk erre a hatalmas költőre, ápolnunk kell az emlékét, és segítenünk kell a települést az emlék megőrzésében" - fogalmazott, hozzátéve azt is, hogy "van még feladatunk" Berzsenyi könyvtára és emlékháza felújítása érdekében.



Fülöpné Kesztyűs Ágota, Nikla polgármestere felidézte, hogy "nemzetünk legnagyobb ódaköltője, a Magyar Tudományos Akadémia első vidéki rendes tagja, a sikeres gazdálkodó, a niklai remete" 32 évet töltött a településen. A maihoz hasonló hidegben, 1836. február 24-én temették el.



A niklai megemlékezésen jelen voltak és koszorúztak a Berzsenyi család tagjai, illetve szülőfaluja, Egyházashetye polgármestere is.

MTI