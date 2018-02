Hollik: erős vagy zsarolható kormány megalakulása a tét

2018. február 25. 15:57

A Fidesz-KDNP szerint a választási ajánlásgyűjtés alatt szerzett tapasztalataik alapján a magyar emberek megértették: az áprilisi parlamenti voksolás tétje a nemzeti kormány megerősítése, vagy egy olyan "gyenge, zsarolható kormány" megalakulása, amely hagyja, hogy Magyarországból "bevándorlóországot" csináljanak.

Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő az MTI-nek vasárnap elmondta, a Fidesz-KDNP egyedüliként tudott 48 óra alatt annyi ajánlást gyűjteni, hogy mind a 106 választókerületben egyéni képviselőjelöltet tud állítani.



Hangsúlyozta, a választók rendkívüli és példátlan bizalma erőt ad nekik a további küzdelmekhez.



"Nem állunk meg, a jelöltjeink és az önkénteseink most is az utcán vannak, mindenhova bekopogtatunk és minden magyar emberrel szeretnénk beszélni" - mondta a kormánypárti politikus.



Hollik István szólt arról is, hogy erősödik a nemzetközi nyomás a kormányra. "A Soros-birodalom, illetve brüsszeli politikusok szinte naponta fenyegetik Magyarországot, ráadásul az ENSZ migránscsomagja is elkészült, Brüsszelben pedig elkészítették a legújabb migránskvóta képletét, és az alapján 10 ezer embert szeretnének Magyarországra betelepíteni" - fogalmazott.



A politikus aláhúzta, a magyar emberek látják, hogy Magyarország megvédésében egyedül arra a Fidesz-KDNP-re lehet számítani, amelynek Magyarország az első.

MTI