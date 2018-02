Berlusconi: az olasz jobbközép nyeri a választásokat

2018. február 25. 16:00

Az általa vezetett jobbközép koalíció győzelmét vetítette előre Silvio Berlusconi, a Hajrá Olaszország (FI) elnöke egy héttel az olasz parlamenti választások előtt az FI választási gyűlésén Milánóban vasárnap.

Silvio Berlusconi közölte, adatai szerint a jobbközép koalíció elérte, sőt meg is haladta a 40 százalékos támogatottságot, ami biztos győzelmet jelenthet a március 4-i parlamenti választásokon, valamint parlamenti többséget az FI, az Északi Liga és az Olasz Testvérek (FdI) alkotta szövetségnek.



Silvio Berlusconi hozzátette, hogy ennek ellenére további szavazókra számítanak, hogy a jobbközép erős parlamenti többséggel bírjon a kormányalakításhoz.



A legutolsó - február 16-án közölt - felmérések 38 százalék körülire tették a jobbközép erejét.



A milánói Manzoni-színházban tartott, több mint kétórás választási beszédében Silvio Berlusconi felidézte személyes politikai történetét. Hangsúlyozta: ahogyan 1994-ben az akkori olasz kommunisták megállítására lépett be a politikába, most 81 évesen is kötelességének érezte, hogy visszatérjen és megvédje Itáliát a populista Öt Csillag Mozgalomtól (M5S), amelyet "veszélyes szektának" nevezett.



Kijelentette, hogy az olasz balközép utóbbi ötéves kormányzása sorozatos puccsokból állt, hiszen három miniszterelnök (Gianni Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni) váltotta egymást, anélkül, hogy az olaszok megválasztották volna őket.



Silvio Berlusconi az Európai Unióról kijelentette, "nem a népek, hanem a bürokraták" uniója, ennek ellenére az EU hetven éve békét biztosít tagállamaiban. A migráció terén Marshall-tervet szorgalmazott az afrikai államok segítésére. Hangoztatta, hogy ha a jobbközép kerül kormányra, kiteszik az országból az utóbbi években érkezett több százezer illegális bevándorlót. Havi ezer eurós minimumnyugdíjat ígért, az áfa-emelés befagyasztását, munkahelyteremtést az ötven feletti munkanélkülieknek.



Szombaton az Északi Liga tartott nagygyűlést a milánói dóm előtti téren. A pártot vezető Matteo Salvini bejelentette, hogy az Északi Liga lesz a jobbközép koalíció legnagyobb pártja: ezért az Északi Liga szavazói előtt miniszterelnöki esküt tett egyik kezében az olasz alkotmánnyal, másikban az evangéliummal.

MTI