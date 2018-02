Kékestetőn rekordhideg volt

2018. február 25. 21:07

Kékestetőn a nappali maximum is mínusz 10 fok alatt volt vasárnap, ezzel megdőlt a legalacsonyabb maximumhőmérséklet napi rekordja - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján.

A meteorológiai szolgálat már reggel Facebook-oldalán azt írta: vasárnap volt a mostani tél eddigi leghidegebb reggele. Országos átlagban is mínusz 9 fok alatt voltak az értékek. A leghidegebb Kékestetőn volt, ott mínusz 17,2 fokig hűlt a levegő.



Kékestetőn napközben sem sokat melegedett a levegő, csupán mínusz 11,1 fokig emelkedett a hőmérséklet. Mostanáig a február 25-ei legalacsonyabb maximum-hőmérsékleti rekord mínusz 9,2 fok volt, amelyet ugyancsak Kékestetőn mértek 1986-ban.



A meteorológiai szolgálat az extrém hideg veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas, Veszprém megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: a legalacsonyabb hőmérséklet vasárnap estétől főként északon és a Dunántúlon helyenként mínusz 15 fok köré csökkenhet. Az erős szél azonban az Alföldön is jelentősen rontja a hőérzetet. Csütörtökig a hőmérséklet várhatóan nem emelkedik fagypont fölé, akkor a leghidegebb órákban néhol mínusz 20 foknál is hidegebb lehet.



Hétfőn dél felől ismét csapadék érkezik, elsősorban az ország déli harmadán lehet többfelé havazásra számítani. Hétfő estig akár 4 centiméternyi friss hóréteg alakulhat ki.



A hóval borított tájakon az erős szél vasárnap és hétfőn is hordhatja a havat. Vasárnap este főként a Nyugat-Dunántúlon és a Dunántúli-középhegységben lehet hófúvásra számítani, hétfőn már az Alföld déli részén is hordhatja a friss havat a szél.



A meteorológiai szolgálat hétfőre a hófúvás veszélye miatt Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést.

MTI