Tízezren tüntettek Brüsszelben a belga kormány ellen

2018. február 25. 23:25

Csaknem tízezren vonultak utcára vasárnap Brüsszelben, hogy tiltakozzanak a belga kormány migrációs politikája ellen.

A felvonulók emberségesebb menekült- és bevándorláspolitikát követeltek, illetve azon törvénytervezet visszavonását, amelynek értelmében a rendőrség házkutatást tarthatna az országban tartózkodó, papírok nélküli bevándorlókat elszállásoló lakosoknál. A szervezők szerint a jogszabály ellentétes az ország alapértékeivel.



A brüsszeli északi pályaudvar környékén nagy számban táboroznak olyan - főként szudáni - bevándorlók, akik nem nyújtanak be menedékkérelmet Belgiumban, azt várva, hogy továbbutazhassanak Nagy-Britanniába.



Januárban kétszer is hasonló demonstrációt tartottak a belga fővárosban, miután kitudódott, hogy hatósági akció készül a Maximilien parkban tartózkodó migránsokkal szemben, akiket civilek még a rendőrök kiérkezése előtt elszállásolták az otthonukban.



"Már kezdettől fogva kapunk információkat rendőröktől az ellenőrzésekről és őrizetbe vételekről, ami azt mutatja, hogy még a rendőrség sorain belül is vannak, akik elégedetlenek amiatt, hogy ezen embertelen menekültpolitika eszközeként használják fel őket" - mondta az egyik szervező.

MTI