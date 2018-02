A DK az LMP-t is bevonná a koordinált jelöltállításba

2018. február 26. 15:47

A Demokratikus Koalíció (DK) az MSZP után az LMP-vel is meg szeretne egyezni a koordinált egyéni jelöltállításáról - mondta hétfői budapesti sajtótájékoztatóján a párt elnöke. Gyurcsány Ferenc nem válaszolt egyértelműen igennel vagy nemmel arra a kérdésre, hogy biztosan kizárják-e az együttműködést a Jobbikkal.

A politikus a vasárnapi hódmezővásárhelyi polgármester-választásra hivatkozva azt mondta, a demokratikus ellenzék süket, ha nem hallja, hogy az egyéni körzetekben nincs helye közöttük versengésnek. Az együttműködő demokratikus pártok a Fidesz legerősebb ellenfelei, ezért ha mindenütt csak egy jelöltet indítanak, akkor ők lesznek a legerősebb kihívók - tette hozzá. A pártelnök szavai szerint a DK és az MSZP ezt korán felismerte, amikor döntött az egyéni körzetek elosztásáról, de a megállapodást ki kell szélesíteni. Bejelentette: "nem függetlenül természetesen" a hódmezővásárhelyi eredménytől, megbízta Molnár Csaba ügyvezető alelnököt, hogy kezdeményezzen hivatalos tárgyalást az LMP-vel. A tárgyalások célja, hogy minél több körzetben lépjenek fel közösen a Fidesszel szemben, ezért a DK kész a kölcsönös visszalépésekre - hangsúlyozta.



Egy kérdésre válaszolva azt mondta, az LMP-vel csak úgy lehet megállapodni, hogy abban az MSZP is részt vesz, hiszen a DK és a szocialisták korábban már elosztották egymás között az egyéni körzeteket. Hangsúlyozta, nem szükséges mind a 106 körzetben megállapodniuk az LMP-vel, de 15-20-ban "ajánlatos lenne egy korlátozott együttműködés".



Egy újabb felvetésre azt felelte, a DK nem tud arról, hogy az LMP és az MSZP korábban tárgyalt volna hivatalosan a koordinációról. Az utóbbi időben az LMP, a szocialisták és a DK között is zajlottak informális konzultációk, "hívjuk ezeket elköteleződés nélküli tapogatózásnak" - tette hozzá. Úgy fogalmazott: lényegesen rugalmasabbnak látták az LMP hozzáállását egy, az MSZP-vel és a DK-val "történő együttműködés megfontolását illetően, mint a schifferi időkben".



Ha a többi ellenzéki párt megállapodik a Jobbikkal, akkor "gondolkodni kell" - válaszolt arra, hogy együttműködnének-e Jobbikkal. Hangsúlyozta, hogy a választóik egy része bárkire hajlandó szavazni, ha leválthatják a Fidesz, egy másik részük viszont azt mondja, hogy nem támogatja a Jobbikkal együttműködő pártokat. Ez egy végtelenül nehéz, bonyolult, erkölcsi, politikai dilemma, amit lehet, hogy újra kell gondolni a hódmezővásárhelyi választás után, "de óvnék mindenkit attól, hogy ne értse, vannak bizonyos elvek, amelyekhez meg kell próbálni ragaszkodni a politikában" - mondta.



Gyurcsány Ferenc az újra feltett kérdés után sem válaszolt egyértelműen arra, hogy biztosan kizárják-e az együttműködést a Jobbikkal. Vannak olyan kérdések a magánéletben és a politikában, amelyekre "igennel és nemmel egyszerűen nem lehet válaszolni" - fogalmazott. A DK álláspontja nem változott, sem formális, sem informális módon nem működnek együtt a Jobbikkal, de az, hogy "ez az álláspont megváltozhat-e a jövőben, azt nem tudom" - összegzett.



Az, hogy az LMP megállapodik-e a Jobbikkal az egyéni körzetekről, az a két párt dolga, arra a DK-nak nincs hatása - reagált arra, hogy az LMP hétfőn bejelentette, a Jobbikkal és az MSZP-vel készülnek tárgyalni a koordinációról.



Gyurcsány Ferenc a sajtótájékoztatón ezek mellett azt is elmondta, hogy március 15-én, a fővárosi Fővám téren közösen ünnepelnek az MSZP-Párbeszéddel.



A múlt hét több témáját érintve, a diáktüntetések kapcsán azt mondta, pártjuk támogatja a Független Diákparlament követeléseit.

