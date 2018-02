Március a barlangok hónapja lesz a nemzeti parkokban

2018. február 26. 17:21

Gyalogos, kerékpáros és extrém túrákkal, kedvezményekkel és számos izgalmas programmal készülnek egész márciusban a nemzeti parkok, hogy a magyarországi barlangokat a közönség jobban megismerhesse.

A Magyar Nemzeti Parkok Barlangoljunk! elnevezésű márciusi kampányának célja, hogy ismertebbé tegyék a magyar barlangokat, ezért a hónap során különleges programokkal és jelentős kedvezményekkel várják a látogatókat - közölte a Magyar Nemzeti Parkok igazgatósága az MTI-vel.



Március folyamán mind a kiépített, kényelmesen bejárható, világítással és korlátokkal ellátott magyarországi barlangok, mind a kiépítetlen, kalandturisztikai barlangok megismerésére különleges lehetőségek nyílnak.



Az Aggteleki Nemzeti Park legnépszerűbb barlangjában, a Baradla-barlangban aggteleki rövidtúra, vörös tói középtúra és jósvafői rövidtúra lesz, valamint 20 százalék kedvezményt is biztosítanak egész hónapban a programok árából. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Szemlő-hegyi barlangjában örvény túrával, a Pál-völgyi barlangban pedig számos kedvezménnyel készülnek.



A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban, Szentgáli-kőlikban, valamint a Lóczy- és Csodabogyós-barlangokban szintén kedvezményes jegyárakkal és kalandtúrákkal várják a látogatókat, a Duna-Dráva Nemzeti Parkban pedig családi programokkal készülnek: az Abaligeti-barlangban manótúra és "denevérkaland" is lesz.



A Bükki Nemzeti Park területén több mint ezer barlang található, amelyek közül a legtöbb csak szakképzett barlangász túravezetővel látogatható. A nemzeti park ezért március folyamán mind a kiépített, mind a kiépítetlen, kalandturisztikai barlangjai megismerésére is különleges lehetőségeket biztosít.



Az Esztáz-kői barlangban gyalogos és kerékpáros túrát szerveznek, a Bükk Kis-fennsíkján, a Csókás-réti leágazás közelében található kiépítetlen Kő-lyukban pedig izgalmas ősrégészeti leletekkel, a barlangi élővilág nyomaival és cseppkövekkel találkozhatnak a résztvevők. A Létrási-víznyelőbarlangban és a Bolhási-víznyelőbarlangban extrém overallos barlangtúrát szerveznek, a Hór-völgyben pedig a Bükkalja geológiai értékeivel lehet megismerkedni. A Lillafüred-környéki ősemberbarlangokat, a Szeleta-barlangot, a Büdös-pestet, a Kecske-lyukat, a Felső-forrási-barlangot és a Lilla-barlangot ősrégészeti szakvezetés során lehet bejárni.

MTI