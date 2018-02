Másodfokú riasztások a hófúvás veszélye miatt

2018. február 27. 08:43

Több járásra másodfokú riasztást adott ki a hófúvás veszélye miatt kedd reggel a meteorológiai szolgálat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: a hóval borított tájakon az olykor erős (45-55 kilométer/órás) északi, északkeleti szél elsősorban a Dunántúl nyugati és déli felében hófúvást okozhat. Vas és Zala megyében másodfokú figyelmeztetés, több járásukban másodfokú riasztás is érvényben van. Az érintett területeken az erős szél magas hótorlaszokat emelhet a következő órákban.



Emellett országszerte Budapesten, Pest megyében, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém megyében - szintén a hófúvás veszélye miatt - elsőfokú figyelmeztetés, több járásban riasztás van érvényben.



A fővárosban és Pest, valamint Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyében a havazás veszélye miatt is elsőfokú a figyelmeztetés.



A meteorológiai szolgálat azt írta, hogy egyelőre folytatódik a havazás, a csapadék intenzitása délutántól fokozatosan csökken, estétől lassan megszűnhet. Éjfélig az északnyugati és északkeleti tájakon várható a legkisebb mennyiség (maximum 2, 3 centiméter), míg dél felé haladva egyre vastagabb hóréteg valószínű, a középső országrészben 2-6, a déli megyékben további 6-10 centiméternyi hó hullhat a nap folyamán.



Az előrejelzés szerint kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 8 és mínusz 2 fok között alakul. Késő estére mínusz 10 és mínusz 5 fok közé hűl a levegő. Szerdán egyre kevesebb helyen várható havazás, de többfelé még élénk, néhol erős lesz a szél, így még ekkor is várható havazás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 13 és mínusz 8 fok között alakul, de a havas, gyengébben felhős, szélvédett tájakon mínusz 15 fok alá hűlhet a levegő. A nappali maximumok mínusz 8 és mínusz 3 fok között várhatók.

MTI