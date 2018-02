Gyanút fogott a taxisofőr

2018. február 27. 09:59

A budapesti rendőrök elfogták azt a két fiatalt, akik kifosztottak egy alvó férfit a Deák Ferenc téri villamosmegállóban.

A 18 éves budapesti B. Krisztián és a 21 éves szintén budapesti B. Dávid vasárnap hajnalban két óra körül Budapest V. kerületében, a Deák Ferenc téri villamosmegállóban kifosztott egy alvó férfit. A sértett védekezésre képtelen állapotát kihasználva az elkövetők átkutatták a zsebeit és elvették a pénztárcáját a benne lévő személyes iratokkal, bankkártyával, valamint pénzel együtt. Ezután leintettek egy taxit, amivel az Örs vezér tere felé vették az irányt.

Útközben közölték a sofőrrel, hogy ötezer forintonként fizetik az utat, ezért négy alkalommal meg is álltak, amely során négyszer ötezer forintot ki is fizettek a lopott kártyával. A taxisofőrnek gyanússá vált a két fiatal, ezért üzenetet küldött az egyik kollégájának, amelyben leírta, hogy értesítse a rendőröket, valamint azt is, hogy merre fog haladni.

A járőrök Budapest XVI. kerületében, a Veres Péter úton megállították a taxit, majd igazoltatták az utasokat. A ruhájuk átvizsgálásakor B. Krisztiánnál megtalálták a sértett pénztárcáját és okmányait, társánál pedig a tárcában lévő pénzt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság V. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói B. Krisztiánt és B. Dávidot kifosztás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásuk indítványozására

hirado-hu - police.hu