Dinoszaurusz-kiállítás a szegedi Móra-múzeumban

2018. február 27. 16:36

Nagyszabású dinoszaurusz-kiállítás érkezik a szegedi Móra Ferenc Múzeumba: a júniusban nyíló tárlaton a látogatók a legújabb kutatások alapján ismerhetik meg az ősállatok világát - jelentette be Fogas Ottó, a közgyűjtemény igazgatója kedden.

A szakember elmondta, hogy a szegedi Kultúrapalota 2019-ben kezdődő rekonstrukciója előtt az épületet valódi családbarát kiállítással szeretnék zárni.



A tárlat főszervezője Don Lessem, aki archeológusként többet is felfedezett és rekonstruált a világ legnagyobb ragadozó és növényevő dinoszauruszai közül Patagóniában és Mongóliában. Szakértőként részt vett a Jurassic Park és a Dinó című film készítésében. A szakemberről - munkássága elismeréseként - egy dinoszauruszfajt is elneveztek: a Lessemsaurus körülbelül 210 millió évvel ezelőtt élhetett.



Don Lessem elmondta, hogy a jelenleg Észak-Amerikában látható kiállítást azzal a szándékkal állították össze, hogy a gyermekek körében népszerű témán keresztül vigyék közel hozzájuk a tudományt. Az interaktív kiállítás lehetővé teszi a gyerekeknek, hogy játékos formában tanuljanak.



A tárlat azt a kérdést járja körül, hogy az evolúció során a dinoszauruszok miként nőhettek hatalmasra. A kiállításon bemutatnak ásatások során feltárt fosszíliákat, dinótojásokat és az eredeti leletek alapján készült csontváz-rekonstrukciókat. Látható lesz több olyan "robot" is, mely mozog és hangot is tud kiadni. A valós méretű modellek közül a legnagyobb 10 méter magas és 20 méter hosszú.

MTI