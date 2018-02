Szaakasvili hívei ismét összecsaptak a rendőrökkel

2018. február 27. 18:20

Miheil Szaakasvili volt odesszai kormányzó hívei ismét összecsaptak az ukrán rendfenntartókkal kedden Kijevben, a parlament épületénél.

Artem Sevcsenko belügyi szóvivő a 112 Ukrajina televízió műsorában közölte, hogy az összetűzésben 14 rendfenntartó sérült meg, és kilenc személyt őrizetbe vettek. Elmondta, hogy tudomása szerint a konfliktus akkor robbant ki, amikor a demonstrálók gumiabroncsokat akartak felgyújtani, amit a rendőrök megakadályoztak.



Közölte, hogy az összetűzésben néhány tucatnyi tüntető vett részt. A rendfenntartók számát firtató kérdésre annyit válaszolt, hogy annyian vannak, ahányan szükségesek. A nyilvánosságra került fotókon és filmfelvételeken látható, hogy a rendfenntartók többszörös túlerőben vannak a rájuk támadó tüntetőkkel szemben.



Helyszíni jelentések szerint a demonstrálók kövekkel dobálták a rendőröket, és botokkal támadtak rájuk.



Az ukrán állampolgárságától megfosztott, így jelenleg hontalan, georgiai származású volt kormányzó most Hollandiában van, miután két hete Kijevben őrizetbe vették és kitoloncolták Ukrajnából Lengyelországba, ahonnan tavaly szeptemberben a jogszabályok megsértésével lépett be a szomszédos országba. Akkor a határállomásra erőszakkal betörő híveinek gyűrűjében lépte át a határt, mellőzve az útlevél-ellenőrzést.



Szaakasvili nagyjából kilenc éven át, 2013-ig Georgia államfője volt. 2015-ben Petro Porosenko ukrán elnök Odessza megye kormányzójává nevezte ki, és ukrán állampolgárságot adományozott neki, ami miatt Szaakasvili lemondott georgiai állampolgárságáról. Később azonban összekülönbözött Porosenkóval - akit korrupcióval vádolt meg -, 2016-ban távozott posztjáról, és ellenzéki pártot alapított Ukrajnában Új Erők Mozgalma néven. Válaszul viszont 2017 nyarán az elnök megfosztotta őt ukrán állampolgárságától.



Őszig külföldön tartózkodott, majd visszatért Ukrajnába, és Kijevben számos tüntetést szervezett. Híveinek egy csoportja - néhány tucatnyian - azóta is folyamatosan a parlament épülete előtt sátoroznak, és már többször összecsaptak ott a rendfenntartókkal.



Az ukrán ügyészség meggyanúsította Szaakasvilit, hogy erőszakos hatalomátvételre készül Ukrajnában, együttműködve a 2013-2014-es kijevi Majdan-tüntetésekkel megbuktatott Moszkva-barát ukrán vezetés, az Oroszországba menekült Viktor Janukovics volt ukrán elnök környezetével. A gyanú szerint ugyanis Oroszországból finanszírozzák Szaakasvili ukrán híveinek kijevi tüntetéseit, ezt azonban a volt kormányzó határozottan tagadja.

MTI