Dacic: csökken a Koszovót elismerő országok száma

2018. február 27. 18:27

Csökken a Koszovót elismerő országok száma, és számuk hamarosan száz alá csökken - hangoztatta kedden Belgrádban egy sajtótájékoztatón Ivica Dacic szerb külügyminiszter.

Mint mondta, még nem zárult le a Koszovó státusát vitató folyamat, így még könnyedén változhat azoknak az országoknak a száma, amelyek szerint független állam Koszovó. Szerinte Pristina hamisan állítja, hogy 116 ország ismerte már el önálló államként, véleménye szerint ez a lista sokkal rövidebb.



"Pristina hozzá kell, hogy szokjon a gondolathoz, hogy a világon vannak olyanok, akik úgy gondolják, Koszovó függetlenségének elismerése hibás döntés volt" - fogalmazott a szerb diplomácia vezetője. Így reagált Behgjet Pacolli koszovói külügyminiszternek a kijelentésére, amely szerint Szerbia fegyvereket kínál azoknak az országoknak, amelyek visszavonják Koszovó elismerését.



"Ha valaki azt a kérdést teszi fel, hogy valaki miért vonta vissza a korábbi döntését, akkor az is megkérdezhető, hogy egyáltalán miért ismerte el valaki Koszovót" - részletezte Ivica Dacic. Hozzáfűzte, nagyon örülne, ha annyi fegyvere lenne Szerbiának, hogy még osztogatni is tudja, mert akkor máshogy néznének külföldön az országra.



Az utóbbi néhány hónapban Suriname és Burundi is visszavonta a koszovói függetlenség elismerését, illetve diplomáciai körökben azt rebesgetik, hogy Egyiptom is hasonló lépésre készül.



Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, ám Belgrád ezt azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is saját déli tartományának tekinti a túlnyomó többségében albánok lakta területet. Emellett Szerbia két nagy szövetségese, Oroszország és Kína szerint sem független államról van szó, és az is gondot jelent, hogy az Európai Unió sem egységes a kérdést illetően. Az EU 28 tagállama közül öt, amely maga is jelentős, autonómiára törekvő kisebbséggel rendelkezik - Románia, Szlovákia, Spanyolország, Görögország, Ciprus - sem ismerte el eddig önálló államként Koszovót.

MTI