Havazás - Országszerte sok a baleset

2018. február 27. 18:30

Bő fél nap alatt csaknem száz baleset történt az ország közútjain a rendkívüli téli időjárással összefüggésben - hangzott el az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kedd délutáni sajtótájékoztatóján.

Lakatos Tibor, az ORFK Rendészeti Főigazgatóság közrendvédelmi főosztályának vezetője azt mondta: a közlekedésben nagyobb fennakadást okozott a rendkívüli hóhelyzet.



Kedden 0 órától 14 óráig az ország közútjain 94 baleset történt, közülük egy halálos volt, többen könnyebben megsérültek, de nagyobbrészt anyagi kárral végződtek a balesetek.



A rendőrség továbbra is mindenkit arra kér, hogy a megváltozott útviszonyoknak megfelelően, és kifogástalan műszaki állapotú autóval közlekedjen. Arra az esetre, ha akár rövidebb időre valaki elakadna a hóban, legyen az autóban forró tea, élelem, takaró - ajánlotta a rendőrségi főosztályvezető.



Az ORFK-nak kedd délután 29 útlezárásról volt információja. A főosztályvezető elmondta: egy, az M5-ös autópályán történt balesetnél még tart a helyszínelés és a műszaki mentés, amely torlódást okoz.



Ugyanakkor a teherautók közlekedési korlátozását mindenhol feloldották - közölte Lakatos Tibor.



A rendőrségi főosztályvezető felhívta a figyelmet, hogy a rendőrök a polgárőrséggel, körzeti megbízottakkal, a szociális és egészségügyi ellátókkal is együttműködnek, segítenek, ha valaki például egészségügyi ellátásra szorul, továbbá külön odafigyelnek az egyedül, illetve nehéz helyzetben élők biztonságára is.



Lakatos Tibor kitért arra, hogy egyre kevesebb helyen várható havazás, ugyanakkor az erős szél a következő napokban is hófúvásokat okozhat. Emiatt az utak járhatóvá tétele, takarítása továbbra is fennakadást, várakozást okozhat a közlekedésben.



Az ORFK főosztályvezetője elmondta: a police.hu oldalon külön oldalon tájékoztatnak a rendkívüli téli időjárással kapcsolatos információkról: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hohelyzet.



A hófúvás veszélye miatt kedd reggel az Országos Meteorológiai Szolgálat Vas és Zala megyében másodfokú, emellett országszerte számos járásra elsőfokú riasztásokat adott ki.

MTI