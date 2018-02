Emlékév - Szobrot kap Szabadkán Mátyás király

2018. február 27. 21:36

Szobrot emelnek Szabadkán Mátyás királynak a róla elnevezett utcában még ebben az évben - erről döntött a város tanácsa kedden.

Az emlékmű magánadományból épül fel a város központjában annak alkalmából, hogy a 2018-as évet Mátyás király-emlékévének nyilvánították. Az idén van Mátyás királlyá koronázásának 560., a születésének pedig 575. évfordulója.



Az egészalakos szobron két felirat kap helyet, az egyiken az lesz olvasható, hogy Matthias Rex (1458-1490), a másikon pedig a felállítást finanszírozó üzletember neve és a szoborállítás időpontja szerepel majd.



Szabadka és környéke a Hunyadik birtoka volt a 15. században és Mátyás igazságos királyként vonult be a történelembe, emellett pedig a nándorfehérvári hős, Hunyadi János fia volt - szerepelt a kérelemben.



Hunyadi Mátyásnak még nincs szobra Szerbiában, Hunyadi János emlékét is csak egy mellszobor őrzi a róla elnevezett csantavéri iskolában. Mátyás király után hamarosan édesapja is teljes alakos szobrot kaphat, mégpedig az egykori nándorfehérvári várban, a belgrádi Kalemegdanon. A tervről évek óta beszélnek, ám most közelebb került a megvalósítás, a Vajdasági Magyar Szövetség ugyanis a március 4-i önkormányzati választás után várhatóan bekerül a városvezetésbe és egyik első intézkedéseként a szoborállítást nevezte meg.

MTI