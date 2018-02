Németh Zsolt: a magyarság megfélemlítése volt a cél

2018. február 27. 21:40

Az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke szerint a magyarság megfélemlítése volt az egyértelmű célja a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári irodája elleni támadásnak.

Németh Zsolt keddi budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: az eddigi információk alapján egy gyújtóbomba robbant a székház első emeletén. Úgy fogalmazott: a magyar nemzetpolitikában eddig nem ismerték a terrorizmus fogalmát, amely most megjelent.



A kedd hajnali erőszakos cselekmény hátterében egyértelműen a magyarság megfélemlítésének politikai célja áll - közölte a kormánypárti politikus, aki felhívta a figyelmet arra, hogy mindez akkor történik, amikor már hónapok óta jelentős politikai feszültség jellemzi a magyar-ukrán kapcsolatokat a szeptemberben elfogadott ukrán oktatási törvény miatt.



Németh Zsolt kiemelte: az elkövető egyelőre ismeretlen, de a helyzet kialakulása mögött egyértelműen az a több hónapja zajló, központilag irányított magyarellenes kampány áll, amelyben az ukrán, és azon belül az ukrán állami média is az élen járt.



Mint mondta, elítélik a magyarságot megfélemlítő erőszakot, és elvárják az ukrán hatóságoktól, hogy garantálják az Ukrajnában élő magyarok biztonságát, illetve azt, hogy a rendészeti és igazságügyi szervek hatékonyan lépjenek fel.



Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy mindezidáig a magyarellenes atrocitások elkövetőire nem derült fény, vádat nem emeltek, eljárás nem indult.



A fideszes politikus szerint az is sajnálatos, hogy az unió, a nemzetközi közösség sokszor és látványosan szemet huny ezen események fölött.



"Zavarba ejtő az a csend, ami ezt a jelenséget övezi" - fűzte hozzá.



Közölte: a Fidesz a maga részéről támogatja, hogy Magyarország felvállalja a KMKSZ székházának felújítását, kiáll a külhoni magyarok biztonsága, emberi jogainak biztosítása mellett, és kitart a KMKSZ és a kárpátaljai magyarok mellett. Fontosnak nevezte, hogy ne engedjenek a zsarolásnak, és továbbra is elvszerű, de határozott álláspontot képviseljenek Ukrajna vonatkozásában, mint amit az oktatási törvény és az euroatlanti integrációs törekvések esetében.



Ismeretlenek kedd hajnalban felgyújtották a KMKSZ központi irodáját Ungvár belvárosában, az épület jelentős része kiégett. Egy hónapon belül ez volt a második támadás a KMKSZ központi irodája ellen. Az előző, sikertelen gyújtogatási kísérlet február 4-én történt, annak elkövetésével az ukrán hatóságok két lengyel állampolgárt gyanúsítanak.



A sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy a Fidesz visszafogja-e a "sorosozó kampányt", van-e változás e téren, Németh Zsolt azt mondta: a választások tétje nem változott, az nem más, mint hogy Magyarország bevándorlóországgá válik vagy sem.



A március 15-i békemenetet a Fidesz üdvözli, egy független kezdeményezésről van szó - válaszolt egy másik felvetésre.

MTI