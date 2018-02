Továbbra is téma az összefogás az ellenzéknél

2018. február 28. 00:38

Továbbra is az összefogás a téma az ellenzéknél. A megoldástól azonban napról napra távolabb kerülnek a pártok. Gyurcsány Ferenc szerint egyenesen tragédia lenne együttműködni a Jobbikkal. Kunhalmi Ágnes úgy fogalmazott, hogy a Jobbikra leadott szavazatok a kukába mennek. Az LMP is a támadások kereszttüzébe került. Szél Bernadett mindezt úgy értékelte, hogy két ütést is kaptak: egyiket a Jobbiktól, másikat az MSZP-től – hangzott el az M1 Híradójában.

A Jobbikkal összefogni olyan lenne, mintha egy báránybőrbe bújt farkassal szövetkeznénk – így jellemezte Gyurcsány Ferenc a Vona Gábor pártjával való megállapodás lehetőségét hétfő este az ATV-ben. A DK elnöke szerint a Jobbik valójában még mindig ugyanaz a radikális párt, amely régen volt.

A Jobbik szerint, akivel felesleges tárgyalni, az az MSZP, a párt ugyanis már csak látszólag létezik. „Nem egy győzelemre esélyes pártról beszélünk, könnyen lehet, hogy az MSZP ki fog esni az Országgyűlésből” – jelentette ki Dúró Dóra, a Jobbik országgyűlési képviselője.

A Jobbikra leadott szavazatok azok, amelyek feleslegesek – így válaszolt a Jobbik kijelentésére az MSZP-s Kunhalmi Ágnes az ATV-ben. Szerinte a választópolgárok felismerik, hogy kié az esélyes jelölt, az pedig semmiképp nem a Jobbiké. Kunhalmi Ágnes úgy vélte, ehhez viszont az LMP-nek kellene felismernie saját felelősségét.

A Jobbik egyébként az LMP-vel sem fogna össze. Duró Dóra szerint Szél Bernadett pártjára ugyanaz vonatkozik mint az MSZP-re, a parlamentbe jutás is kérdéses.

Az LMP minizterelnök-jelöltje mindezek után azt mondta, két nem várt ütést is kaptak: az egyiket a Jobbiktól, a másikat pedig az MSZP-től. Szél Bernadett úgy fogalmazott, ők több jelöltet adtak le, mint a Jobbik. A baloldalnak pedig azt üzente, komolyan vehető emberek nem csinálják azt, amit ők csinálnak már hónapok óta.

Szél Bernadett szerint most még nem, csak máricus 6-án, az egyéni és az országos listák kialakítása után lenne érdemes beszélni az ellenzéki pártok közti koordinációról.

hirado.hu - M1 Híradó