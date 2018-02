Az egyik legnehezebb téli napon vagyunk túl

2018. február 28. 00:41

Több baleset is történt a csúszós utak miatt, a hómunkások pedig szinte szélmalomharcot vívtak – amint eltakarították a havat, a szél rövid időn belül visszafújta, ráadásul ilyen hidegben az út sózása sem jelentett megoldást. Jól vizsgázott azonban a vörös kód riasztási rendszer, amely szombaton lépett életbe, azóta rendkívüli nyitvatartással működnek a melegedő helyek. Az elmúlt három napban több mint 150 embert sikerült megmenteni a kihűléstől. Az áramszolgáltatóknál kikapcsolási moratórum lépett életbe – derült ki az M1 Híradójában.

A rendkívüli időjárási helyzet miatt reggel óta operatív törzset működtet a rendőrség és a katasztrófavédelem. Négyezer egyenruhás áll készenlétben. Folyamatosan ellenőrzik az utak állapotát, és kiemelten figyelnek azokra az emberekre, akik nehéz helyzetben vannak vagy egyedül élnek.

Kedden szinte egész nap egymást érték a balesetek, több útszakaszt is le kellett zárni a hóátfúvások miatt, ugyanis alig lehetett látni a felkavarodó hótól. Voltak, akik a munkahelyükre sem tudtak eljutni. A közútkezelő gépei napok óta szélmalomharcot vívnak az időjárással. Az erős szél ugyanis folyamatosan visszafújja a havat a letakarított utakra.

A 82-es főúton kamionstopot vezettek be. A sofőrök Veszprém határában egy parkolóban várakoztak. De Letenyénél, Berzencénél és Barcsnál is korlátozták a kamionforgalmat. A 7,5 tonnánál nagyobb súlyú járművek délelőtt nem hajthattak be Horvátország területére.

A vörös kód riasztás is életbe lépett

A rendkívüli hideg miatt szombat déltől vörös kód riasztást léptetett életbe a kormány. Ennek az a lényege, hogy ilyenkor adott esetben a bentlakásos szociális intézményeknek is ellátást kell biztosítaniuk a hajléktalan embereknek.

Czibere Károly szociális ügyekért felelős államtitkár közölte, hogy háromszor annyi – szombaton, vasárnap és hétfőn összesen mintegy 1100 – hívás érkezett a diszpécserközpontokba, mint az átlagos napokon. A sajtótájékoztatón megköszönte a lakosságnak, hogy figyel a rászorulókra.

Csaknem 100 baleset fél nap alatt

Bő fél nap alatt csaknem száz baleset történt az ország közútjain a rendkívüli téli időjárással összefüggésben, közöttük az egyik halálos kimenetelű volt – hangzott el az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) sajtótájékoztatóján. Lakatos Tibor, az ORFK Rendészeti Főigazgatóság közrendvédelmi főosztályának vezetője azt mondta, egyre kevesebb helyen várható havazás, ugyanakkor az erős szél a következő napokban is hófúvásokat okozhat. Emiatt az utak takarítása továbbra is fennakadást, várakozást okozhat a közlekedésben.

Felhívta a figyelmet, hogy a rendőrök a polgárőrséggel, körzeti megbízottakkal, a szociális és egészségügyi ellátókkal is együttműködnek, segítenek, ha valaki például egészségügyi ellátásra szorul, továbbá külön odafigyelnek az egyedül, illetve nehéz helyzetben élők biztonságára is. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek.

Az ORFK főosztályvezetője elmondta, a rendőrség honlapján külön oldalon tájékoztatnak a rendkívüli téli időjárással kapcsolatos információkról.

Kikapcsolási moratóriumot hirdetett keddtől vasárnapig az Elmű-Émász, az extrém hideg idő miatt az Émász szolgáltatási területén, Borsod, Heves és Nógrád megyében. Az E.ON-csoport szintén felfüggesztette a számlatartozások miatti kikapcsolásokat az érintett lakossági ügyfeleinél hétfőtől vasárnapig.

A hófúvás veszélye miatt kedd reggel az Országos Meteorológiai Szolgálat Vas és Zala megyében másodfokú, emellett országszerte számos járásra elsőfokú riasztásokat adott ki.

hirado.hu - M1 Híradó