Az ellenzék mindent lebontana, amit a kormány felépített

2018. február 28. 09:36

A kormányszóvivő szerint az ellenzék nemcsak a kerítést, de minden mást is lebontana, amit a kormány az elmúlt nyolc évben felépített.

Kovács Zoltán a Demokrata című hetilap szerdán megjelent számában arról beszélt, hogy 2010-ben a jelenlegi kormány csődöt örökölt, és az Európai Unió, az IMF és a Világbank próbálták előírni, merre haladjon az ország. A kormány azonban más utat választott, és a károk felszámolása után elkezdte az építkezést, amelynek még nincs vége.



Az eltelt idő alatt a magyar modellről bebizonyosodott, hogy működőképes, nem lehet azonban nagy lépésekkel átugrani a problémákat, ahogy azt az ellenzék sugallja. Szisztematikus lépésekkel lehet fokról fokra eredményeket elérni - emelte ki.



Úgy fogalmazott, "a választás tétje nem csak az, hogy az ellenzék lebontaná a kerítést", mert az ellenzék mindent lebontana, amit a kormány az elmúlt nyolc évben felépített.



A kormányszóvivő azt mondta, Magyarország súlya a népességéhez és a méretéhez képest jelentősen megnőtt az elmúlt években, nemcsak a migrációra adott válaszok és a "Soros-gépezet működéséről leplet lerántó nyilatkozatok", hanem a gazdaságpolitikában elért eredmények miatt is.



A gazdasági növekedést, a munkanélküliség csökkenését vagy a családtámogatás eredményeit nem lehet vitatni. Közben pedig Magyarország nincs egyedül, a visegrádi négyek támogatása is segít abban, hogy a magyar politika mondanivalója és tartalma fajsúlyosabb legyen - hangsúlyozta Kovács Zoltán.



Mindeközben összehangolt támadás zajlik az ország ellen, a kormánynak "ideológiailag vezérelt" ellenséges közegben kell tevékenykednie, a világsajtóban Magyarországról megjelent cikkek témái pedig egybecsengenek az ellenzék által felkapott témákkal és azok időzítésével - tette hozzá.



Kitért arra is, hogy Magyarország azért vesz részt az ENSZ menekültügyi csomagjáról szóló tárgyalássorozatban, hogy képviselni tudja a magyarok és szövetségesei érdekét.



A csomag egyik legfőbb veszélye, hogy elmossa a határokat a menekültek és a migránsok jogi értelmezése között, és "kevert népességű bevándorlóországok" képét rajzolja fel. Magyarország azonban a nemzeti szuverenitásból, a nemzeti érdekből indul ki, és azt mondja, Európának és Magyarországnak meg kell maradnia európainak és magyarnak - jelentette ki.



Kovács Zoltán a migráció kezeléséről szóló magyar javaslatról azt mondta, Magyarország szerint a dublini rendszer megreformálásának nem a következményekből kell kiindulnia, tehát nem abból, hogy ha már bejöttek a migránsok, akkor kötelező kvóta alapján osszák szét őket, hanem meg kell akadályozni a belépést.



A "Stop Soros" törvénycsomag is ezt a célt szolgálja - fűzte hozzá.

MTI