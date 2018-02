Csaknem egész Európát hó borítja

2018. február 28. 09:41

Európa-szerte a havazással, hóátfúvásokkal és az ilyenkor szokatlan hideggel küzdenek. Több helyen 40 centiméternyi friss hó hullott, de Boszniában például van olyan hely, ahol 85 centi a hó vastagsága, sok helyen pedig mínusz 30 fokot is mértek. A Szibéria felől érkező hidegnek már neve is van, a meteorológusok „keleti szörnyetegnek” nevezték el – hangzott el az M1 Híradójában.

Az olasz fővárosban, Rómában már hat éve nem esett hó, hétfőn azonban tíz órán át szakadatlanul havazott, tíz centiméter hó fedte be az Örök Várost. Bár a közlekedést megnehezítette a ritka hóvihar, sokan örömüket lelték benne.

Rendkívüli időjárás Németországban

Az Alpokon túl, Németország legmagasabb pontján is rendkívüli időjárás tombolt. A Zugspitze csúcsain bár kedden mínusz 30 fokot is mértek, a sífelvonók mégis megteltek a téli sport szerelmeseivel. Hamburgban mínusz tíz fokot mutattak a hőmérők, és szüntelenül hullott a hó.

Az Egyesült Királyságban is szüntelenül havazott

Egyedül a terepjárók gördültek gond nélkül az angliai Maidstone útjain, ahol hétfőről keddre virradóan tíz centiméter hó esett. Napközben is szüntelenül havazott az Egyesült Királyság teljes területén, a meteorológusok szerint Skóciában akár 40 centiméter hóra is számíthatnak az ott élők. A csúszós utakon mégis voltak, akik kocogni indultak, mások kerékpárra ültek.

Havazás az Egyesült Királyságban (Kép: UK Weather)

Az autópályákon teljesen megbénult a közlekedés. A heves hóesésben egymást érték ugyanis a balesetek és a kilométereken át kígyózó kocsisorok. Többen meghaltak, és tucatnyian kerültek kórházba.

Súlyos baleset a Nagy-Morava folyónál

A Belgrádot Nissel összekötő autópályán is baleset történt, egy kamion áttörte a Nagy-Morava folyó feletti híd szalagkorlátját, és a folyó felett egyensúlyozva állt meg. A sofőr mintegy két órán át a vezetőfülkében rekedt, mielőtt a segítségére siettek volna. Fagyási sérülésekkel, sokkos állapotban szállították egy közeli kórházba.

80 centiméter hó Boszniában

A boszniai Livnóban az elmúlt napokban 80 centiméter hó hullott. Több út teljesen járhatatlanná vált, és településeket zárt el a külvilágtól a havazás. A hatóságok éjt nappallá téve az utak megtisztításán dolgoznak, de az erős szél és hóesés megnehezíti a munkájukat.

A bolgár fővárosra is lecsapott a hóvihar

Szófiában a hó vastagsága kedden már a kora reggeli órákban meghaladta a 40 centimétert. Az ország déli részein több tucat település maradt áram nélkül, miután a fagyos szél és csapadék megrongálta a vezetékhálózatot. A tanítás országszerte szünetel, számos utat lezártak, valamint busz- és vasútjáratokat is töröltek.

Komoly gondok Romániában

Romániában is komoly gondokat okoz a havazás és a nagy hideg. A viharos szél sok helyen hótorlaszokat emelt, csaknem 80 út járhatatlan az ország déli és délkeleti részén. A Bukarest és a tengerpart közötti A2-es, illetve a Konstancát elkerülő A4-es autópályát is lezárták. Csaknem 90 vonatjáratot töröltek, de amelyik elindult, az is sokat késik.

A tengerentúlon jégeső esett

A kaliforniai Sacramentóban úgy tűnt, mintha hó fedné be a várost, a tájat azonban jégeső festette fehérre. Pár perc alatt több centiméternyi jég hullott a környéken, ahol ezelőtt több mint egy hónapig semmilyen csapadék nem volt.

hirado.hu - M1 Híradó