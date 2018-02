Súlyos kibertámadás érte a német szövetségi kormányt

2018. február 28. 18:47

Nagyszabású, valószínűleg orosz vonatkozású támadás érte a német szövetségi kormány informatikai rendszerét szerdai német sajtójelentések szerint.

A Süddeutsche Zeitung című lap és a dpa hírügynökség biztonsági forrásokra hivatkozó jelentése szerint a támadást az ATP28 elnevezésű orosz hackercsoport hajtotta végre, amelyet szakértők kapcsolatba hoznak a moszkvai vezetéssel.



Ez a csoport lehet felelős a szövetségi parlament (Bundestag) rendszere ellen 2015-ben intézett támadásért is.



Az orosz csoport ezúttal a szövetségi államigazgatás különlegesen védett rendszere, az úgynevezett Berlin-Bonn kormányzati gerinchálózat (IVBB) ellen hajtott végre műveletet. Kártékony szoftvert helyeztek el a rendszerben, és adatokat is szereztek. Céljuk a külügyminisztérium és a védelmi minisztérium lehetett.



A támadást tavaly decemberben fedezték fel. Akkor már hosszabb ideje zajlott, meglehet, hogy az év eleje óta. Most a támadás mélységét igyekeznek feltárni. Az eljárást a szövetségi informatikai biztonsági hivatal (BSI) és a szövetségi alkotmányvédelmi hivatal (BfV) végzi a szövetségi hírszerző szolgálat (BND) - a külföldi hírszerzés - közreműködésével.



A nyilvános távközlési hálózatoktól elválasztva működő IVBB fő felhasználói a szövetségi kormány szervei, a kancelláriától a minisztériumokon át a nemzetbiztonsági szolgálatokig.

MTI