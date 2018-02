Mínusz 20 foknál is hidegebb lehet éjszaka

2018. február 28. 18:53

Havazással, kemény mínuszokkal és sok balesettel indult a szerdai nap. Az extrém hideg miatt az ország nagy részére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Több helyütt várható még hófúvás is, ami miatt négy megyében van érvényben figyelmeztetés.

A leghidegebb éjszaka jön

Nehéz napokat okoz a tél. Míg kedden az erős havazás, addig szerdán már a hóátfúvások és a mínuszok okozzák a legnagyobb nehézséget. Kétvölgyben például mínusz 18 fok volt reggel, délelőtt pedig szerte az országban mínusz 5 fok alatt maradt a hőmérséklet – közölte az M1.

A jelenlegi előrejelzések szerint a hőmérséklet délután –2 és –8, késő este –8 és –15 fok között valószínű. A szél fokozatosan mérséklődik, hófúvás ugyanakkor kialakulhat. E miatt az ország négy keleti megyéjére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Már csak helyenként (főként a középső megyékben és délkeleten) lehet hószállingózás, gyenge havazás.

Az idei tél leghidegebb éjszakája várható. Az ország nagyobb részén –15 fok alatti hőmérsékletek valószínűek, a Dunántúl délnyugati, nyugati megyéiben és az Északi-középhegység völgyeiben –20 fok alatti hőmérsékletek valószínűek. Az extrém hideg miatt az ország nagy részére szintén figyelmeztetést adtak ki.

Óvatosan az utakon!

Még mindig van járhatatlan út a Nyugat-Dunántúlon. Elsősorban az alsóbbrendű utakon vannak gondok a közlekedésben. A vasúti közlekedésben is voltak fennakadások: reggel több szakaszon is 20-30 perces késések voltak, a szegedi vonalon pedig egy meghibásodott váltó okozott fennakadást.

A havas, jeges időjárás miatt már kedden is rengeteg, 146 közlekedési baleset történt, amelyekben 56-an sérültek meg, egy ember életét vesztette. Szerda délelőtt is sok volt a baleset. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője az M1-en elmondta, a balesetek jelentős része árokba csúszás és koccanás volt, ezeket leginkább a nagyobb követési távolság és sebesség helyes megválasztásával lehet megelőzni.

Mindenkire figyelnek

A rendkívüli hidegben országszerte kiemelten figyelnek az egyedül élőkre, az idősekre, illetve a tanyákon élőkre. Így van ez Debrecen környékén is. A polgárőrök és az önkéntesek folyamatosan járőröznek, ellenőrzik, hogy van-e mindenhol elég tüzelő vagy gyógyszer, de be is vásárolnak, ha szükséges. A debreceni polgárőr egyesület alelnöke az M1-en azt mondta: a rendőrséggel és önkormányzattal közösen gondoskodnak arról, hogy senkinek ne kelljen nélkülöznie ebben az időben.

Képünk illusztráció (MTI-fotó: Varga György)

Elegendő hely van a rászorulóknak

Kiállta a próbát a korábban megerősített hajléktalanellátási rendszer, továbbra is elegendő hely áll a rászorulók rendelkezésére – közölte a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárság.

A hajléktalanokat ellátó intézmények országos kihasználtsága januárban 78 százalékos, februárban 84 százalékos volt, a rendkívüli hideg időjárás pedig a legfrissebb adatok szerint 92 százalékosra növelte a telítettséget.

Hozzátették, a vörös kód szombati elrendelése óta huszonegy szociális otthon is szállást nyújtott a hajléktalan embereknek. A riasztás első három napján mintegy 1100 hívás érkezett a diszpécserszolgálatokhoz, ezzel szinte megháromszorozódtak a fogadott bejelentések.

Nem lehet korcsolyázni

Az M1 beszámolója szerint az extrém hidegben a Balaton vize a part mentén lassan befagy.

Arra viszont még szigorúan tilos rámenni, így idén korcsolyázni sem lehet a tavon.

A hóhelyzetről szóló délelőtti összefoglalónkat ide kattintva olvashatja el.

hirado.hu - MTI - M1