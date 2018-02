Jogerős ítélet: Fürst felfüggesztettet kapott

2018. február 28. 20:00

Fürst György volt VI. kerületi szocialista alpolgármester esetében helybenhagyta az Andrássy úti ingatlanok ügyében másodfokon eljáró bíróság a felfüggesztett szabadságvesztést, de a pénzbüntetést mellőzte, a többi vádlottat pedig hanyag kezelés vétsége miatt megrovásban részesítette. A Fővárosi Ítélőtábla szerdai ítélete jogerős. Terézváros önkormányzata arra szólította fel a jelenleg is képviselő, elítélt Hatvani Csabát, mondjon le a mandátumáról, és távozzon a közéletből.

A másodfokon eljáró bíróság két Andrássy úti ingatlan 2004-es elidegenítése ügyében, több száz millió forintos hűtlen kezelés miatt helybenhagyta a Fürst Györgyre első fokon kiszabott két év, öt évre felfüggesztett szabadságvesztést. A hetvenmillió forintos pénzbüntetést ugyanakkor mellőzte, mert - mint az indokolásban elhangzott - nem volt megállapítható, hogy a cselekményt a vádlott haszonszerzési céllal követte volna el.



A többi vádlott esetében a bíróság az első fokon megállapított bűncselekményt hanyag kezelés vétségének minősítette, a társtettesi elkövetésre utalást mellőzte, és a vádlottakat megrovásban részesítette.



A megítélt polgári jogi igény összegét 123 millió forintra mérsékelte, egyebekben az elsőfokú ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta.



A Fővárosi Törvényszék tavaly január 24-én hozott elsőfokú ítéletében másfél és két év közötti felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtotta a vádlottakat. Az ügyész végrehajtandó szabadságvesztésért fellebbezett, a vádlottak felmentésért, így került a táblabíróság elé az ügy.



A vádlottak VI. kerületi szocialista, szabaddemokrata politikusként vettek részt a két ingatlan pályáztatás nélküli, áron alul történő eladásáról szóló döntésben. A vádlottak túlnyomó többsége az önkormányzati képviselő-testület tagjaként szavazta meg az elidegenítést.



A vádlottak a történteket nem tagadták, de mindvégig vitatták bűnösségüket.



Máziné Szepesi Erzsébet, az ügyben másodfokon eljáró bírói tanács elnöke az indokolásban elmondta: az elsőfokú bíróság betartotta a perrendi szabályokat, az ügy megítélése szempontjából releváns bizonyítékokat feltárta, indokolási kötelezettségének pedig példaértékűen eleget tett.



Azt mondta, hogy az ingatlanok értékesítésével nem volt probléma, de a módjával igen.



Fürst György esetében a másodfokú bíróság mindenben osztotta az elsőfokú bíróság álláspontját az eshetőleges szándékkal elkövetett hűtlen kezelésben. Az eshetőleges szándék ott érhető tetten, hogy önkényesen válogatott a beérkezett pályázatok közül, és a kiválasztott pályázat alapján készített előterjesztést.



A bíró rámutatott, hogy egy ülésen döntöttek az Andrássy út 3. és 47. értékesítéséről, így a vádlott esetében "kitartó szándékról semmiféleképpen nem lehet szó".



A bíróság szerint Fürst György kivételével a vádlottak azért döntöttek a törvényben előírt versenyeztetési kötelezettség mellőzése mellett, mert a tőlük elvárható körültekintést elmulasztották. Gondatlanságból nem tudtak arról, hogy a versenyeztetés mellőzésére felhozott indokok erre nem nyújtanak törvényes alapot. A terhükre megállapított gondatlan vétség olyan csekély súlyú cselekmény, hogy a legenyhébb büntetés kiszabása is szükségtelen a vádlottakkal szemben. Ezért is alkalmazták a legenyhébb intézkedést, a megrovást - mondta Máziné Szepesi Erzsébet.



A több mint fél évtizede kezdődött per során három vádlott, köztük az egykori VI. kerületi polgármester és az egyik alpolgármester elhunyt.



A terézvárosi önkormányzat az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében arra szólította fel Hatvani Csabát (Együtt-PM-MSZP-DK), mondjon le a mandátumáról, és távozzon a közéletből, "miután immáron másodszor ítélték el jogerősen és többedszer is kiderült, méltatlanná vált a terézvárosiak képviseletére".



Az önkormányzat haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket a bíróság által megítélt 123 millió forint polgári jogi igényének és kamatainak - összesen több mint 200 millió forint - érvényesítéséért. Ugyanakkor az ügyészséghez fordul az ítélettel kapcsolatban a Kúria részére előterjesztendő felülvizsgálati kérelem benyújtása érdekében.



A terézvárosi ingatlaneladásokkal kapcsolatban egy büntetőügyben született szerdán ítélet, ám közben a Fővárosi Főügyészség hét további ingatlan - Anker köz 1-3., Andrássy út 21., 23., 35., 45., Liszt Ferenc tér 7., Oktogon tér 4. - értékesítése miatt rendelt el nyomozást, ezek esetében a gyanú szerint összesen 1,8 milliárd forint kár érte a kerületet - olvasható a közleményben.

