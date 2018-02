Egész Európában problémát okoz a fagyos időjárás

2018. február 28. 22:59

Nem csak hazánkban, de egész Európában problémát okoz az extrém hideg. Szlovákiában már négyen fagytak halálra, Szerbiában pedig csütörtöktől vörös riasztást rendeltek el. A mediterrán térségtől a skandináv félszigetig is egyre nagyobb gondot okoz a rendkívüli tél. Nagy Britannia egyes részein a legmagasabb fokú riasztás van érvényben. Romániában a hófúvások miatt még mindig vannak elzárt települések – hangzott el az M1 Híradójában.

Hétfő óta már csaknem 500 bajbajutott embernek kellett segíteni Romániában. Sokan az autóutakon akadtak el, de a hó által elzárt falvakból is csak a tűzoltók különleges lánctalpas járműveivel tudták elszállítani a beteg, vagy kezelésre szoruló embereket. A hétfőn kiadott fagyriadót a hatóságok csütörtök estig meghosszabbították.

Az ország déli, dél-keleti részein éjszakánként akár mínusz 20 fokos hideg is lehet, miközben tucatnyi településen még mindig akadozik az áram és az ivóvízellátás. Több száz iskolában tanítási szünetet hirdettek. Gyergyószentmiklóson a lakások többségében egész nap nem volt fűtés a nem megfelelő szigetelés miatt, de több helyen a vízvezetékek is elfagytak. A helyi önkormányzat igyekszik minél gyorsabban helyreállítani a szolgáltatást.

Több helyen nehezítette a takarítást, hogy a parajdi sóbányában napokon keresztül sztrájkoltak, így kevesebb só jutott az utakra is. A bányászok végül szerda délután megállapodtak a bánya vezetésével, így csütörtöktől újra munkába állnak. A hófúvások miatt a közútak és a vasúti pályák nagy része továbbra is járhatatlan. A kikötőket is le kellett zárni.

Vajdaságban sokat segít a falugondnok

Vajdaságban a hatalmas hóban szinte alig lehetett menni, de a falugondnok mégis körbejárta az idősebb lakókat és segített azoknak, akik a nagy hidegben nem tudtak kimozdulni otthonról.

Felvidéken is egyre nagyobb a probléma

Felvidéken is egyre nagyobb problémát okoz az extrém hideg. Szombat óta már négyen haltak meg kihűlésben. A pozsonyi melegedőket a nap huszonnégy órájában nyitva tartják, és enyhítettek a szabályokon is, ugyanis mostmár akár az ittas vagy kábítószer hatása alatt álló hajléktalanokat is beengedik a szállókra.

Pozsonyban péntekig válsághelyzetet hirdettek ki a fagy miatt. A főváros a civil szervezetekkel és a városi rendőrökkel közösen dolgozik azért, hogy lehetőleg senki ne töltse az utcán az éjszakát. Városszerte kapcsolattartási pontokat alakítottak ki, ahol forró teát és segítséget kaphatnak a hajléktalanok – tájékoztatott az M1 tudósítója.

Vörös riasztást hirdettek Szerbiában

Szerbiában az extrém hideg miatt vörös riasztás hirdettek, ugyanis a következő két éjszakán elérheti akár a mínusz 20 fokot is a hajnali hőmérséklet.

Káoszt okoz a hideg a skandináv országokban is

A Keleti Szörnyetegnek elnevezett hideghullám a kemény telekhez szokott skandináv országokban is káoszt okozott. A norvég, a dán és a svéd utakon kedd óta egymást érik a balesetek.

Havazás Svédországban. Kép: Shutterstock.

Dániában, ahol csak Szibériai medveként emlegetik a február végi ítéletidőt, kora reggel egy jégbe fagyott hajó kapitánya hívott segítséget, a Jütland félsziget közelében. A férfit kimentették, majd kénytelen volt végignézni, ahogyan a hatamas jégtömeg egy hídhoz préseli a 20 méter hosszú hajót.

Megbénult az élet a mediterrán térségekben is

A Keleti Szörnyeteg a mediterrán térséget sem kíméli. Erős havazás bénította meg az életet Spanyolország és Portugália több településén, ahol hétvégéig tanítási szünet van. Madeira szigetén szélvihar tombol, a repülőtér leszállópályáit helyenként vékony jégpáncél borítja. Több ezer turista rekedt a szigeten, és egyelőre nem tudni, mikor utazhatnak el.

Megbénult forgalom a repülőtereken és a pályaudvarokon

A skóciai Glasgow repülőterén teljesen megbénult a forgalom. Délutánra pedig a legnagyobb londoni légikikötőben, a Heathrow-n is több, mint száz járatot kellett törölni.

A skóciai Glasgow repülőtér. Kép: Shutterstock.

Tanácstalan utasok figyelték a kijelzőt London egyik legforgalmasabb pályaudvarán is, a reggeli csúcsidőben. A napok óta tartó havazás miatt ugyanis sorra törölték a járatokat, de az utakon sem jobb a helyzet. Az elmúlt éjszaka csaknem négyszáz jármű akadt el a szigetország egyik legfontosabb autópályáján. Reggel újraindult a forgalom, de a hófúvás miatt az utakat nem győzik kellő ütemben takarítani.

Vörös riasztás Angliában és Skóciában

A meteorológiai intézet a legmagasabb fokú, vörös riasztást adta ki Anglia észak-keleti részére, és Skócia egészére. Már csaknem ötezer iskolát és óvodát bezártak. A hatóságok arra kérik az embereket, hogy készüljenek fel az esetleges áramkimaradásokra, illetve, hogy az ítéletidő átmenetileg a mobilhálózatot is megbéníthatja.

