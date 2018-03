Financial: a baloldal elvesztette a választók bizalmát

2018. március 1. 09:01

A megosztott magyar baloldalon rajta ragadt a 2010 előtti hozzá nem értő kormányzati teljesítménye - írta cikkében a Financial Times brit üzleti napilap.



Tony Barber, a brit napilap publicistája az európai balközép pártokkal foglalkozó cikkében megállapította, hogy azok Európa-szerte elveszítették a szavazók bizalmát.



A cikk kitér Magyarországra is azt valószínűsítve, hogy az áprilisban esedékes választásokon teljes vereséget szenvednek a baloldali pártok. A cikk szerint a várható eredményt túlságosan egyszerű lenne csak a jogállamiság és a tisztességes politikai verseny Orbán Viktor kormányzása alatti "eróziójának" tulajdonítani.



A szerző szerint Lengyelországban - ahol a baloldali pártok egyetlen helyet sem szereztek a 2015-ös választásokon - a kormányzó konzervatív és nacionalista Jog és Igazságosság pártja részben balra hajló szociálpolitikája, valamint bőkezű gyermekjóléti rendszere miatt népszerű.



"Amint a példa is mutatja, a szervezett szociáldemokrácia gyengülése nem jelenti azt, hogy a hagyományos baloldali szociál- és gazdaságpolitikák elvesztették volna vonzerejüket. Éppen ellenkezőleg, több millió szavazó akar védelmező jóléti államot, és dühös a bizonytalan munkahelyek, a társadalmi egyenlőtlenség és a bizonytalan kimenetelű globalizáció miatt" - írta Barber.



A szerző szerint a baj az, hogy sok szavazó egyszerűen nem bízik a balközép pártokban, és megveti őket azért, mert nem eléggé büszkék a lengyel nemzeti identitásra, valamint, nincs elég bátorságuk a helyi közösségekben jelentkező, migráció okozta problémák leküzdésére.



"A szociáldemokrácia haladó szellemisége, nemzetközi horizontja mind szép és jó, de minél hosszabb ideig nem foglalkozik a szavazók aggodalmaival, a kulturális értékekkel és az átfogó gazdasági bizonytalanságokkal, a régi középbal annál gyorsabban ássa meg saját sírját" - fogalmazott a cikk szerzője.

MTI