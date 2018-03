Már több mint 300 jelöltet vettek nyilvántartásba

2018. március 1. 09:44

Már több mint 850 egyéni jelöltet jelentettek be az áprilisi országgyűlési választásra, ebből 310-et már nyilvántartásba is vettek közülük a választási bizottságok.

A Nemzeti Választási Iroda csütörtök reggeli adatai szerint 865 egyéni választókerületi jelöltet jelentettek be eddig, ebből 106 a Fidesz-KDNP, 85 a Jobbik, 64 az LMP, 55 az MSZP-Párbeszéd, 43 a Demokratikus Koalíció színeiben indul. Összesen 53 jelölőszervezetnek vannak bejelentett, de még nyilvántartásba nem vett jelöltjei, több mint 550. Már 16 független jelölt is leadta ajánlásait, ebből hatot már nyilvántartásba is vettek.



A választási bizottságok 310 jelöltet már nyilvántartásba vettek: a Fidesz-KDNP-nek 106, a Jobbiknak 85, az MSZP-Párbeszédnek 43 jelöltjét, az LMP-nek 36, a DK-nak 18 nyilvántartásba vett jelöltje van.



Öt-öt nyilvántartásba vett jelölje van az Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Pártnak, a Közös Nevező 2018-nak, a Magyar Munkáspártnak, valamint a Tenni Akarás Mozgalomnak.



Négy-négy nyilvántartásba vett jelöltje van az Együttnek, a Momentum Mozgalomnak a Rend és Elszámoltatás Pártnak, valamint a Szegény Emberek Magyarországért Pártnak. Három jelöltje van a Kell az Összefogás Pártnak, két-két jelöltje további hat pártnak, egy jelöltje pedig 12 jelölőszervezetnek.



Az országgyűlési választáson az indulhat, aki március 5-éig összegyűjti az induláshoz szükséges 500 érvényes ajánlást.



Az ajánlások ellenőrzésére három napja van a választókerületi választási irodának, a jelöltek nyilvántartásba vételéről ezután döntenek a választási bizottságok.

MTI