Megszüntették Czeglédy Csaba előzetes letartóztatását

2018. március 1. 17:42

Mentelmi joga miatt megszüntette az ügyészség a több mint 6 milliárdos, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúsított Czeglédy Csaba előzetes letartóztatását - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.

Szanka Ferenc közölte, Czeglédy Csabát képviselőjelöltként jogerősen nyilvántartásba vették, ezért az ügyészség döntött a nyomozás felfüggesztésesről, megszüntette a gyanúsított legutóbb március 15-ig meghosszabbított előzetes letartóztatást.



Az 5-20 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekménnyel gyanúsított bűnszervezeti vezetőt - az Országgyűlésről szóló jogszabály rendelkezései szerint - mint képviselőjelöltet a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg. A büntetőeljárási törvény előírásai alapján a mentelmi joggal rendelkező személlyel szemben a mentelmi jog fennállásának ideje alatt a büntetőeljárás nem folytatható, vele szemben kényszerintézkedés nem foganatosítható függetlenül attól, hogy vele szemben a nyomozás már megindult, gyanúsítottként hallgatták ki és előzetes letartóztatását rendelték el.



A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az eljárás mindaddig nem folytatható a képviselőjelöltként nyilvántartásba vett terhelttel szemben, ameddig a mentelmi joga fennáll. A mentelmi jog felfüggesztését a legfőbb ügyész indítványozhatja a Nemzeti Választási Bizottságnál. A Csongrád Megyei Főügyészség előterjesztést tett a Legfőbb Ügyészségnél Czeglédy Csaba képviselőjelölt mentelmi jogának felfüggesztésének indítványozására - tudatta a csoportvezető ügyész.



Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka közvetítéssel foglalkozott. Céljuk az volt, hogy a bűnszervezet élén álló és a Human Operator Zrt.-hez Céljuk az volt, hogy a bűnszervezet élén álló és a Human Operator Zrt.-hez köthető személyek, az azt követő szinten lévő közvetítő cégek, illetőleg a céghálózat alján levő és strómanok által vezetett kilenc iskolaszövetkezet segítségével a diákmunka közvetítés után járó közterhek megfizetését elkerüljék. A gyanú szerint a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.



Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő, ügyvédként az MSZP és a DK is jogi képviseletét is ellátta több ügyben. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája legutóbb december 13-án hosszabbította meg három hónappal Czeglédy Csaba előzetes letartóztatását.

MTI