Jogerőssé vált Czeglédy Csaba nyilvántartásba vétele

2018. március 1. 17:44

Jogerőssé vált az előzetes letartóztatásban lévő Czeglédy Csaba nyilvántartásba vétele csütörtökön délután 4 órakor, hivatalos képviselőjelöltként pedig már megilleti az országgyűlési képviselőkéhez hasonló mentelmi jog.

A Vas megyei 1-es számú választókerületi választási bizottság múlt héten pénteken vette nyilvántartásba jelöltként Czeglédy Csabát. A nyilvántartásba vételről szóló határozat ellen egy magánszemély nyújtott be fellebbezést, arra hivatkozva, hogy Czeglédy Csaba ellen jelenleg többmilliárd forintos költségvetési csalás miatt folyik büntetőeljárás, ezért előzetes letartóztatásban van. A beadványozó a választás tisztaságának megóvása, a jóhiszemű joggyakorlás érdekében kérte a nyilvántartásba vételről szóló határozat megváltoztatását. Hivatkozott arra is, hogy Czeglédy Csaba jelöltkénti indulása - a jelöltséghez kapcsolódó mentelmi jog miatt - felveti a joggal való visszaélés lehetőségét is.



A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) hétfőn érdemi vizsgálat nélkül elutasította a fellebbezést, arra hivatkozva, hogy a jogorvoslat benyújtója nem jelölte meg a konkrét jogszabálysértést és bizonyítékot sem, holott ezek elengedhetetlenek az érdemi vizsgálathoz. Az NVB szerint a fellebbező nem jelölt meg olyan jogerős bírósági döntést, amely Czeglédy Csaba választójogból kizárását megalapozta volna, a folyamatban lévő büntetőeljárásra hivatkozás pedig nem lehet alapja a fellebbezés érdemi vizsgálatának.



Az NVB határozata ellen csütörtökön 16 óráig lehetett volna bírósági felülvizsgálati kérelmet beadni, ám ilyen nem érkezett, ez pedig azt jelenti, hogy jogerőssé vált Czeglédy Csaba jelöltkénti nyilvántartásba vétele. A jogerősen nyilvántartásba vett képviselőjelölteket az országgyűlési képviselőkéhez hasonló mentelmi jog illeti meg.



A jelenleg előzetes letartóztatásban lévő Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka közvetítéssel foglalkozott, és a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.



Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő, ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája legutóbb december 13-án hosszabbította meg három hónappal Czeglédy Csaba előzetes letartóztatását.

MTI