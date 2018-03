Karácsony megnézi, milyen jelöltek vannak a placcon

2018. március 1. 22:16

Megállapodás várható az MSZP-Párbeszéd és az LMP között

Karácsony Gergely a Kossuth Rádiónak adott nyilatkozatában azt mondta, hamarosan lesz megállapodás az MSZP-Párbeszéd és az LMP között, azonban előtte még megnézik, hogy „milyen jelöltek vannak a placcon”, vagyis, hogy kiknek sikerül egyáltalán összegyűjteniük az ajánlásokat.

A csütörtök délelőtti adatok szerint a 106 választókerület közül az LMP-nek egyelőre 36 jelöltje van, vagyis az ország nagyjából kétharmadán még nincs. És még az összes MSZP-s sem végzett az aláírásgyűjtéssel.

„Voltak, akik úgy gondolták, hogy lehet változtatni. És egyre többen hisznek benne, hogy igen, lehet más.” Így kezdődött az LMP 2010-es kampányfilmje. Az akkor alig egy éve működő párt a népszerűsítő videóban azt ajánlotta a választóknak, hogy velük Magyarország egy teljesen új irányvonalat fog követni.

Korábban elutasították az együttműködést

Az elmúlt években képviselőik az együttműködés lehetőségét kategorikusan elutasították – mert mint fogalmaztak – az LMP éppen azokkal a pártokkal szemben jött létre, akik szerintük korábban már eljátszották a szavazók bizalmát.

Szél: Az MSZP-vel nem, a Jobbikkal talán

„Beteg gócok vannak az MSZP-ben (…), ezt ők is tudják magukról, (…) hát miniszterelnök-jelöltet sem maguk közül választottak” – alig néhány hete még így vélekedett az MSZP-ről és Karácsony Gergelyről az LMP társelnöke. Egykori párttársa, Karácsony Gergely ellen azzal érvelt, hogy elárulta az LMP-t, és szerinte miatta nincs visszaút köztük és a szocialisták között. És azt is megjegyezte, hogy az MSZP amúgy is egy beteg párt, ezért nem fognak össze velük.

Az LMP kereste meg őket – Karácsony Gergely csütörtökön már erről beszélt a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Azt mondta: hétfőn az LMP jelentkezett be az MSZP-Párbeszéd pártszövetségnél azzal a céllal, hogy a lehető leggyorsabban megegyezzenek az együttműködésről.

Szél Bernadett néhány órával később viszont már arról beszélt, hogy nem is elsősorban az LMP-nek van szüksége az együttműködésre, és bár ő mindenre nyitott, úgy nehéz lesz egyeztetni, ha a többi baloldali párt egyébként nem áll szóba egymással.

Szél Bernadett úgy fogalmazott: „Háborúban is beszélnek az ellenségek egymással, mi legrosszabb esetben is csak ellenfelek vagyunk – azt gondolom. A magam részéről hozzáteszem, hogy kicsit korlátozza a lehetőségeket az, hogy egymással kevéssé állnak szóba. Meglátjuk, hogy a következő hetekben mit sikerült letenni az asztalra.”

Hozzátette: értékközösséget azért ma sem vállalna a többi baloldali párttal, de valamilyen együttműködést mégis tető alá fognak hozni.

