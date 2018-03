Átadták az Arany János Zeneszerzőverseny díjait

2018. március 1. 22:50

Átadták az Arany János Zeneszerzőverseny díjait csütörtökön Budapesten, a Zeneakadémián. A két kategóriában meghirdetett verseny első díjait Molnár Viktor és Szabó Barna nyerte el.

Az Arany-dalok című gálahangversenyen Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára elmondta: 2017-ben az Arany János-emlékév bizottsága 150 pályázatot támogatott. A várakozásokat meghaladó érdeklődés az újraértelmezés iránti óriási igényt mutatja, ez az, amitől Arany valóban klasszikus marad és ez az, amitől az Arany-életmű kortárs inspiráció is egyben - tette hozzá.



"Olyan örökség az övé, amely nemcsak irodalomtörténetünkben, hanem zenetörténetünkben is megkerülhetetlennek látszik" - mondta az államtitkár, kiemelve, hogy a zeneszerzőversenyre 74 érvényes pályamunka érkezett.



A zeneszerzőversenyre - amelyet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hirdetett meg az Arany János-emlékév Emlékbizottságának támogatásával - Arany János munkáinak felhasználásával írt új zeneműveket vártak. A szerzők két kategóriában, zongorakíséretes dallal vagy dalciklussal, valamint vonószenekari kíséretes dallal vagy dalciklussal pályázhattak. A zsűri elnöke Meláth Andrea énekművész, a zsűri tagja Fekete Gyula, Dubrovay László, Jeney Zoltán és Vajda János zeneszerző volt.



Az első kategória díjazottjai 500, 300, illetve 200 ezer forint, a második kategória nyertesei 1 millió, 600 ezer, illetve 400 ezer forint pénzjutalomban részesültek.



Az Arany János-emlékév alkalmából meghirdetett zeneszerzőverseny zongorakíséretes dal vagy dalciklus kategóriájának első helyezettje Molnár Viktor Vörös Rébék, második helyezettje Szalai Katalin Hagyaték című műve. A harmadik helyezett Kecskés D. Balázs Enyhülés, valamint Zámbó Jonatán János pap országa című műve.



A vonószenekari kíséretes dal vagy dalciklus kategóriában az első helyezett Szabó Barna Kintsugi, a második helyezett Dragony Tímea Virradás, a harmadik helyezett Sáry László Tamburás című műve.



Vigh Andrea, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora kiemelte: küldetésüknek tartják, hogy elősegítsék az új művek születését és a zeneszerzőversenyek ennek fontos eszközei.



"Úgy érezzük, hogy az Arany János Zeneszerzőversennyel méltó módon tiszteleghetünk a lenyűgöző műveltségű Arany János emléke előtt" - mondta, hozzátéve: azt is bizonyíthatják, hogy mai világunk fiatal zeneszerzői hidat képeznek tradíció és progresszió között. Változatosságot kínálnak, miközben a kortárs zenének sem kell feltétlenül hiányolnia azt, amit a közönség annyira szeret, a dallamot és a harmóniát.



A gálahangverseny műsorán a díjnyertes zeneművek közül négy szerepelt, helyet kaptak a költő saját dalai, valamint Kadosa Pál, Reinitz Béla és Kodály Zoltán olyan művei is, amelyek Arany János-versekre születtek. A hangversenyen Halmai Katalin, Kiss Judit Anna, Rálik Szilvia, Szakács Ildikó, Philipp György, Najbauer Lóránt, Pataki Bence és Szappanos Tibor énekelt, Virág Emese és Kiss Péter zongorázott. A Liszt Ferenc Kamarazenekart Madaras Gergely vezényelte.



A rendezvényen részt vett Áder János, Magyarország köztársasági elnöke is.

Vigh Andrea rektor átadja Molnár Viktornak, az Arany János Zeneszerzőverseny "zongorakíséretes dal vagy dalciklus" kategória győztesének a díjat a gálahangversenyen a Zeneakadémián 2018. március 1-jén. Mellette Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár. MTI Fotó: Bruzák Noémi

Vigh Andrea rektor átadja Szabó Barnának, az Arany János Zeneszerzőverseny "vonózenekari kíséretes dal vagy dalciklus" kategória győztesének a díjat a gálahangversenyen a Zeneakadémián 2018. március 1-jén. MTI Fotó: Bruzák Noémi

Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita az Arany János Zeneszerzőverseny díjátadó gálahangversenyén a Zeneakadémián 2018. március 1-jén. MTI Fotó: Bruzák Noémi



MTI