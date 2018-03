Az olasz Öt Csillag Mozgalom bemutatta a kormányát

2018. március 1. 22:53

Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) kormánya minisztereinek bemutatásával zárta választási kampányát csütörtökön egy időben a Silvio Berlusconi vezette jobbközép utolsó választási naggyűlésével.

Luigi Di Maio az M5S miniszterelnök-jelöltje három nappal a választások előtt bemutatta a kormányra készülő párt minisztereit.



Az esetleges M5S-kormány külügyminisztere Emanuela Del Re szociológus és geopolitikai szakértő, belügyminisztere Paola Giannetakis pszichológus-kriminológus, pénzügyminisztere pedig Lorenzo Fioramonti közgazdász lesz. Az M5S minisztereinek közös vonása, hogy Olaszországban is kevéssé ismert nevekről van szó, és a miniszterek többsége negyven éves vagy ennél is fiatalabb.



Az M5S-kormány miniszteri listáját Luigi Di Maio szerdán már e-mailben Sergio Mattarella államfőnek is elküldte.



Luigi Di Maio kampányzáróján hangoztatta, hogy biztos az M5S választási győzelmében. Megjegyezte, hogy "az M5S-t sokan kinevetik, de a választások után az M5S fog nevetni".



Az M5S Rómában tartott kampányzárójával egy időben a Silvio Berlusconi vezette jobbközép szövetség is az olasz fővárosban rendezte utolsó nagygyűlését, amelyen a koalíció összes tagja részt vett.



Silvio Berlusconi arra kérte a jobbközép választókat, ne egyedül menjenek szavazni, vigyen mindenki magával legalább még egy embert, "akár még idős nagynénikéket is".



Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek (FdI) elnöke bejelentette, hogy ha a jobbközép kerül kormányra, minisztert neveznek ki a szociális igazságosságért. Matteo Salvini az Északi Liga vezetője azt mondta, ha a jobbközép győz, másnap kiteszik az országból az illegális bevándorlókat. "Megvédjük az olaszokat és megvédjük az olasz határokat" - jelentette ki Matteo Salvini. Hangsúlyozta, hogy az olasz termékeket is védeni fogják, hogy az olaszok asztalain ne lengyel tej vagy tunéziai zöldség legyen. Hozzátette, hogy a választások után egy héttel az olaszok már nem is fognak emlékezni arra, ki volt Luigi Di Maio vagy a baloldali Matteo Renzi.



MTI