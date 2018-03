Az egyház megveszi II. Szent János Pál pápa szobrát

A francia katolikus egyház 20 ezer euróért megveszi a franciaországi Ploërmel önkormányzatától, és közterületről püspökségi területre áthelyezi azt a II. Szent János Pál pápáról készült szobrot, amelynek keresztjét tavaly törvényellenesnek nevezte és lebontásra ítélte a francia alkotmánytanács.

A 9 ezer lakosú breton kisváros önkormányzata csütörtökön szavaz a szobor átadásáról, amelyet 12 évvel ezelőtt állítottak fel a városháza melletti parkolóban.



A francia hírügynökség által nyilvánosságra hozott dokumentum szerint a vannes-i püspökség vállalja, hogy a Ploërmel városának 2006-ban Zurab Cereteli orosz szobrász által ingyen adományozott műemléket tulajdonba veszi és áthelyezi magánterületre.



"A két fél közötti megállapodás értelmében a szobor 20 ezer eurós áron kerül átadásra" - olvasható a dokumentumban.



Az önkormányzati jóváhagyást követően a szobrot mintegy 15 méterrel fogják arrébb helyezni a katolikus egyház költségére, a parkoló melletti katolikus középiskolához tartozó területre, ahol továbbra is látható és látogatható lesz a közterületről is.



"Minimális változás lesz. Nem fog sok időt fog igénybe venni" - mondta Patrick Le Diffon, a város jobboldali polgármestere a francia hírügynökségnek.



A közigazgatási legfelső bíróság szerepét betöltő francia államtanács tavaly október 25-én rendelte el a kereszt eltávolítását az egykori pápa emlékművéről. A törvényszék az egyház és az állam szétválasztásáról rendelkező 1905. évi törvényre hivatkozva - amely tiltja vallási szimbólumok köztereken való kihelyezését - úgy határozott: Zurab Cereteli orosz szobrász alkotásáról hat hónapon belül el kell távolítani a keresztet, különben az egész emlékművet

elbontják.



A lengyel pápa tiszteletére közterületen felállított szobor tetején egy 7,5 méter magas kereszt található, amely ellen már a 2006-os felavatás előtt tiltakozások voltak a városban, miután az sérti a francia közélet és közterület vallási semlegességének alkotmányos elvét.



A szobrot felállító polgármester, a szintén jobboldali 87 éves Paul Anselin - aki jelenleg is tagja az önkormányzati testületnek - jelezte, hogy megszavazza a megállapodást, mert "megoldást kellet találni erre a helyzetre". A 87 éves helyi politikus ugyanakkor sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az ajándékba kapott emlékművért pénzt fogad el az önkormányzat.



November elején Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, a magyar kormány állja a felmerülő költségeket és vállalja az adminisztrációs terheket annak érdekében, hogy az eltávolításra ítélt keresztet Ploërmel városából Magyarországra lehessen szállítani, amennyiben a franciaországi település vezetése hozzájárul ehhez. Szijjártó Péter akkor úgy fogalmazott, hogy Európa jövője szempontjából elképesztően káros minden olyan döntés, amely a kereszténység visszaszorítására irányul, és keresztény szimbólumok eltávolítását rendeli el.



Hasonló gesztust tett Beata Szydlo akkori lengyel miniszterelnök, aki úgy vélte, II. János Pál nagyszerű lengyel és nagyszerű européer volt, a kereszténység és az egyesült Európa jelképe, a róla készített szobrot ezért "meg kell menteni a cenzúrától".

